Tras los rumores de embarazo, Wanda Nara festejó el cumpleaños de su hijo Valentino: la foto del brindis que sorprendió a todos

Tras el nuevo escándalo con el WandaGate, la imagen de Wanda Nara sigue dando de qué hablar en los medios. Esta vez, lejos de las polémicas y los enfrentamientos, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) les mostró a sus seguidores las postales más imponentes del cumpleaños número 17 de su hijo mayor, Valentino. En este marco, tras los rumores de embarazo que se desataron luego de haberla visto comprar ropa de bebé junto a Franchesca Icardi -quien además le habría besado la panza en público-, la empresaria realizó un brindis que sorprendió a todos.

La foto de Wanda Nara que generó la sorpresa de todos

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a estar en el ojo de la tormenta tras ser capturada infraganti comprando ropa de recién nacido en un local de indumentaria infantil. A su lado, estaba Francesca, su hija mayor fruto de su matrimonio con Mauro Icardi. En las imágenes viralizadas, se puede ver cómo la niña se agacha para presuntamente besar la pancita de su mamá, señal de que estaría en camino un nuevo integrante de la familia.

Cumpleaños de Valentino, hijo de Wanda Nara y Maxi López | Instagram

Pese a que la BadBitch no salió a desmentir ni a confirmar estos rumores, irrumpió en su cuenta personal de Instagram donde compartió algunas de las imágenes más significativas del festejo de cumpleaños de su primer hijo Valentino.

El mayor de los hermanos López nació el 25 de enero de 2009 y es fruto de su relación con Maxi López. Como era de esperarse, su madre preparó un festejo de lo más especial para agasajar a su primogénito que está próximo a cumplir la mayoría de edad. Lejos de los tradicionales pools party y celebraciones al aire libre en piscinas como telón de fondo, la empresaria eligió un sofisticado restaurante ubicado dentro de una cueva para vivir una experiencia omakase.

Cumpleaños de Valentino, hijo de Wanda Nara y Maxi López | Instagram

Desde que está al frente de MasterChef Celebrity, la mayor de las hermanas Nara y su exmarido disfrutan de recorrer diversos locales gastronómicos con el fin de sumar nuevos sabores y culturas a su paladar. Es por esta razón, que se la pudo ver a ella, al exjugador de River Plate, al adolescente, a sus hermanos -Benedicto y Constantino- y a un grupo numeroso de amigos de la misma edad que el cumpleañero experimentando la cocina japonesa, donde los comensales dejaron en manos del chef el menú. A su vez, todos los invitados se sentaron sobre la barra del restó siendo testigos de las sofisticadas y exclusivas elaboraciones.

Cumpleaños de Valentino, hijo de Wanda Nara y Maxi López | Instagram

Wanda Nara sentencia los rumores de embarazo

Para homenajear a su hijo Valentino, Wanda Nara no sólo compartió un carrusel de imágenes deslizando algunos de los gratos momentos vividos la noche del sábado 24 de enero, sino que aprovechó para dejarle unas emotivas palabras a su primogénito. “Hace 17 años nacía el primer amor de nuestras vidas, que afortunados somos de tenerte y que grande es la bendición de ser tus papás, sos nuestro orgullo y siempre vamos a estar para darte lo mejor, cuidarte y acompañarte”, comenzó diciendo. Acto seguido, añadió: “Sos el ser más increíble que existe el hijo y el hermano que cualquiera quisiera tener. Porque tenés valores que no existen y nos enseñas tanto a todos”.

Valentino López y Wanda Nara | Instagram

En este marco, recordó una difícil situación que tuvieron que afrontar madre e hijo: “Este año nos tocó pasar algo fuerte, pero por suerte estuvimos juntos. La vida tiene esas cosas, pero todo te hace más fuerte”. De esta manera, para coronar el evento, una vez dadas las 00 horas, todos alzaron sus copas y brindaron por la nueva vuelta al sol del joven, incluida Wanda quien tomó un gustoso champagne pese a las especulaciones sobre un presunto embarazo.

Un dato que llamó la atención fue que además de hacerse presente Carola, la novia de Valentino, estuvo Martín Migueles como invitado especial. El exnovio de Wanda Nara posó sonriente en la foto grupal despejando cualquier clase de dudas sobre su vínculo; una unión que comenzó en un apasionado noviazgo y se transformó -al parecer- en una entrañable amistad.

NB