Telefe apretó el botón rojo y confirmó lo que ya se olía en el aire: Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha de estreno. Será el lunes 23 de febrero, día en el que se volverán a abrir las puertas de la casa más famosa del país y arrancará una nueva temporada que promete nostalgia, estrategia y fuego cruzado desde el minuto uno.

La confirmación llegó vía Instagram, con un mensaje directo y sin vueltas: “Agendá, lunes 23 de febrero se abren las puertas. ¿Estás listo para conocerlos?”.

Cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada

Anotá bien porque no hay margen de error. Fecha de estreno es el lunes 23 de febrero. Telefe apuesta fuerte a una edición que busca recuperar la épica del reality que cambió la televisión argentina. Y el nombre no es casual: Generación Dorada suena a revancha, a leyendas, a jugadores que ya saben lo que es el encierro… y también el escrutinio brutal del afuera.

Gran Hermano Generación Dorada

Qué es Gran Hermano Generación Dorada

Aunque el canal todavía juega al misterio, el concepto está claro: esta edición apunta a participantes con peso propio, perfiles que no entran a improvisar sino a jugar en serio. Más cabeza, más estrategia, menos ingenuidad. Y eso, en GH, suele ser sinónimo de conflicto asegurado.

La pregunta que sobrevuela es una sola: ¿será una casa de exjugadores, figuras conocidas o participantes con experiencia mediática? Telefe no lo aclara del todo, pero el título deja pistas. Y cuando el formato se vuelve más adulto, el rating suele acompañar.

Si hay alguien que ya tiene la llave de la casa, es Santiago del Moro. El conductor vuelve a ponerse el traje de anfitrión, mediador y, cuando hace falta, bombero de incendios. Su rol será clave en una edición que promete egos altos, discursos filosos y placas que van a dar que hablar.

Del Moro ya es parte del ADN de Gran Hermano y Telefe lo sabe: continuidad, reconocimiento y un conductor que entiende el juego tanto adentro como afuera.

Santiago del Moro el encargo de conducir GH Generación Dorada

Con este anuncio, Telefe deja en claro que Gran Hermano sigue siendo su carta más fuerte. En tiempos de consumo fragmentado, el reality vuelve a apostar por el evento en vivo, la conversación en redes y el streaming como extensión natural del programa.

Porque GH ya no se mira solo en la tele: se comenta, se discute, se cancela y se revive en tiempo real. Y Generación Dorada parece pensada exactamente para eso.

Falta poco. El lunes 23 de febrero se abren las puertas, se encienden las cámaras y empieza un nuevo experimento social made in Telefe. Con participantes que prometen dar show desde el primer día, Gran Hermano Generación Dorada va por todo. La pregunta no es si lo vas a ver. La pregunta es: ¿de qué lado de la grieta vas a estar esta vez?

