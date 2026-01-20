Romina Pereiro: "Con Roberto Pettinato la pasé horrible, se metió en mi camarín"

Romina Pereiro, nutricionista y comunicadora con una extensa trayectoria en radio y televisión, se sinceró como nunca al recordar una de las etapas más difíciles de su carrera. Invitada a Ángel Responde, el ciclo que conduce Ángel de Brito en Bondi Live, la exesposa de Jorge Rial relató el mal momento que atravesó al trabajar con Roberto Pettinato en un programa que compartían cuando ella recién daba sus primeros pasos en los medios.

Romina Pereiro recordó el mal momento que vivió con Roberto Pettinato

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre con quién la había pasado peor laboralmente, Romina Pereiro no dudó en mencionar a Roberto Pettinato: "Horrible. La pasé horrible". La médica explicó que era muy joven en ese momento y que la incomodidad no tenía que ver con comentarios aislados, sino con actitudes reiteradas. "Por lo que hacía. Más de lo mismo", señaló, dando a entender comportamientos inapropiados que se repetían.

Cuando Ángel indagó sobre si "se iba de manos", la nutricionista fue contundente: "Siempre". Incluso, reveló que no se trató de una experiencia aislada y asintió con su cabeza cuando el conductor le consultó si "se había metido en su camarín". Además, mencionó que el comportamiento era conocido y que afectó a distintas mujeres que trabajaron en ese entorno como Karina Mazzocco y Carmela Bárbaro.

Romina Pereiro también reflexionó sobre el contexto de aquella época y cómo muchas de estas situaciones se naturalizaban. "Antes no había tanta conciencia. Yo recuerdo alguna situación así que la gente se reía, ¿viste? No tomaban conciencia de lo feo que uno lo estaba pasando", expresó. Según contó, esa falta de empatía y de límites claros fue determinante para tomar una decisión drástica: renunció al programa apenas dos meses después de haber comenzado.

A pesar del dolor que aún le genera el recuerdo, la nutricionista aclaró que no sabe si el conductor cambió con el tiempo. "Ojalá que haya cambiado", dijo, dejando en claro que su intención no es alimentar el escándalo, sino visibilizar una experiencia que durante años quedó silenciada.

Su testimonio se suma a otras voces del medio como Julieta Ortega, La Chipi, Ernestina Pais, Fernanda Iglesias, Martina Soto Pose, Karina Mazzocco que, con el paso del tiempo, se animaron a contar lo que les sucedió mientras trabajaron con Roberto Pettinato.