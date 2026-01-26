Ni sandalias ni zapatillas: Pampita se sumó a la elección de la reina Letizia y lució el calzado ideal para el verano

Pampita no duda en disfrutar de sus vacaciones al máximo, rodeada de lujos, playas paradisíacas y tendencias que se vuelven los favoritos de cada temporada argentina. Es así como, en su llegada a Riviera Maya, deslumbró con un lookazo que se volvió furor en las redes sociales y entre los expertos de la moda. Sin embargo, hubo un detalle que la unió con otra influencia de la moda: la reina Letizia Ortiz. Los más observadores notaron que ambas mujeres coincidieron en la elección del calzado ideal para el verano, alejándose de la típica sandalia o zapatilla que muchos optan.

Las vacaciones de Pampita

El calzado ideal para el verano, según Pampita y la reina Letizia

Pampita es una de las celebridades que marca la tendencia de cada temporada, siguiendo su amor por la moda timeless y sensual. Es así como se vuelve viral con cada atuendo que elige para sus vacaciones o eventos importantes. Sin embargo, en ocasiones, coincide con otras celebridad o con influencias fashionistas de la realeza, marcando los favoritos de los usuarios y fanáticos. En las últimas horas, se sumó a la elección de la reina Letizia Ortiz y lució el calzado ideal para el verano.

En su recibida especial a Riviera Maya, optó por un lookazo total white que se robó las miradas de los fanáticos de la moda. Se trataba de un vestido ceñido al cuerpo con diamantes brillosos bordados a mano, siguiendo un camino de estilo romboide. El mismo se distinguía por tener un escote en U pronunciado en su espalda, que se unía con un corte sensual en la parte de la falda. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las sandalias blancas y con strass, que simulaban ser cerradas en la punta de los pies, uniéndose a la familia de calzado que optó Letizia en una ocasión.

El look nocturno de Pampita

El look de la reina Letizia, con el que combinó el calzado tendencia

En mayo del 2025, al momento de visitar la localidad cacereña de Guadalupe, la reina Letizia Ortiz optó por un vestido primaveral largo con estampado de flores. El mismo también era blanco, como el de Pampita, pero mantenía la sofisticación que distingue a la realeza. Como calzado, optó por unos blancos y cerrados en la punta, con taco similar al de la modelo y cierre en los tobillos como una sandalia. Con esta línea de inspiración, Carolina Ardohaín le dio una vuelta de tuerca nocturna, mientras que la monarca fue por un estilo perfecto para el día.

El look primaveral de Letizia Ortiz

Los expertos fashionistas notaron esta coincidencia entre las mujeres y no tardaron en destacarlo, sobre todo marcando sus diferentes estilos pero misma elección para el verano. De esta manera, Pampita y Letizia Ortiz demostraron cuál es el calzado ideal para esta temporada, la originalidad del mismo y comodidad al momento de presentarse en eventos lujosos. La sandalia semicerrada se volvió alabada por los usuarios, quienes no tardaron en dejar sus comentarios alrespecto.

A.E