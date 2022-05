Rodrigo De Paul niega conocer a La China Suárez

Rodrigo De Paul fue vinculado más de una vez a la China Suárez. Inclusive, hubo rumores de que la actriz fue una de las causantes de la separación del futbolista y Camila Homs.

Lo cierto es que nunca se pudo confirmar si existió o no realmente una relación entre la ex de Nicolás Cabré y el actual novio de Tini Stoessel.

En la noche de este miércoles, por primera vez, alguien del entorno Rodrigo De Paul habló del tema. Fue Mariana Gallego, su abogada, que salió al aire en LAM por los rumores que estuvieron corriendo hoy acerca de una infidelidad del futbolista a su actual pareja. Sobre esto, la letrada señaló: "No la conozco ni la conoce él. Él ofreció las fotos (con sus hijos) me parece que no es necesario meter a los chicos en el medio. No vale la pena. Me parece que con la palabra del protagonista.... Y además con la absoluta falta de pruebas del otro lado".

Luego de esto, Ángel de Brito fue directo y le preguntó: "¿De La China Suárez te habló?". Inmediatamente la abogada respondió: "No, no, ni siquiera la conoce". El conductor le mencionó que a ella también se lo había vinculado y la entrevistada aclaró: "Sí, por eso esto fue la gota que derramó el vaso", en referencia al rumor del día de hoy.

Aunque la pareja no confirmó el romance, las fotos aparecieron por primera vez hace algunas semanas cuando se vieron juntos paseando por Ibiza.

Sin embargo, un rumor podría opacar este romance y se dice que el futbolista habría sido visto con una modelo uruguaya en Madrid.

CANDELARIA PERROTS, LA SUPUESTA TERCERA EN DISCORDIA.

“El jueves pasado Rodrigo de Paul estaba en una reconocida coctelería en Madrid sentado en una mesa, todo el tiempo mirando el teléfono, con Candelaria Perrots”, contó Karina Iavícoli en Socios del espectáculo.

“Es una modelo uruguaya, hija de un empresario que vive en Galicia, ellos estaban tomando un cocktail y después de 20 o 30 minutos se fueron juntos del lugar”, agregó la periodista y Rodrigo Lussich aseguró que la joven sería sobrina de Nicolás Furtado.