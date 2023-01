La historia de amor de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel viene con escribiendo varios capítulos con todos los condimentos. Sin embargo, en las últimas horas, el jugador de fútbol sorprendió con un particular gesto hacia la cantante: se tatuó una imagen que hace referencia a ella.

Rodrigo de Paul se encuentra en España, en donde poco a poco vuelve a la normalidad en el Atlético Madrid después de ganar la Copa del Mundo con la Selección Argentina de fútbol. Por lo tanto, Tini Stossel se reparte entre la capital española, el mundo y Buenos Aires.

Ahora, la pareja se volvió noticia, después de que se volviera viral el nuevo accionar del jugador. Él se tatuó dos mariposas en su cuello, en honor a la cantante.

Rodrigo de Paul se hizo un tatuaje en honor a Tini Stoessel

¿Por qué Mariposas? Este insecto estuvo muy presente en el último álbum de Tini Stoessel. Ella es fanática y en videoclips o su vestuario siempre tiene presente a este bichito, tan adorados por todos.

Camila Homs habló sobre su escandaloso video contra Tini Stoessel: "Tal vez si estaba 100 por ciento sobria no lo decía"

amila Homs habló sobre el video viral en donde realizó un cantito en contra Tini Stoessel y se sinceró asegurando que no fue un buen momento.

Todo aconteció cuando en una fiesta de fin de año en Punta del Este, la modelo arengó a la gente a cantar “Tini se la come, Cami se la da”, en un video que se hizo viral y del que ahora se arrepiente.

En una charla con Socios del espectáculo, Homs habló sobre la polémica con la actual pareja de Rodrigo de Paul: “No puedo creer las cosas que salieron a decir. Medio que me mataron. Las imágenes fueron raras pero yo cuando vi los videos que mandaban y escuché los audios, me sentí mal”, aseguró.

“En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso en un momento me agarro la oreja porque no escuchaba lo que decían y después cuando escuché los audios me quería morir. Pero bueno, ya pasó”, explicó Camila.

“Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, se sinceró.