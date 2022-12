Rodrigo De Paul y la grosera frase que le dijo a Camila Homs durante el Mundial Qatar 2022

Rodrigo De Paul apenas llegó a la Argentina salió corriendo a los brazos de Tini Stoessel. Esta acción fue repudiada por una parte de sus seguidores, quienes lo cuestionaron por ir a ver primero a su novia antes que a sus hijos. Camila Homs reaccionó también a esta acción y profundizó la intensa disputa que tiene con su ex.

Durante la mañana de este viernes, Estefi Berardi reveló en Mañanísima la impactante y grosera frase que le dijo Rodrigo De Paul a Camila Homs, mientras se desarrollaba el Mundial Qatar 2022. La panelista se mostró indignada por la respuesta que recibió la rubia al momento de preguntarle al 7 de la selección si quería recibir a sus hijos en el país asiático.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

“Cami explotó en redes. A Ángel de Brito le confirmó que el fuck you era para Rodrigo. Pero ella por contrato no puede hablar de Rodrigo. Pero yo sí tengo toda la info”, partió señalando Estefi Berardi. En este sentido, aseguró que la influencer no la pasó muy bien durante este mes: “Ella no la pasó bien durante el Mundial. En un momento se especuló que Camila iba a ir a Qatar. Finalmente, no fueron sus hijos a ver a Rodrigo. Y el tema fue así”.

“Ella le preguntó a Rodrigo si le parecía que ella vaya a Qatar a llevarle a los nenes. A esa primera pregunta, Rodrigo no le contesta el mensaje. No le dice nada”, detalló. Seguidamente, agregó: “Cuando pasan a octavos, Camila le vuelve a preguntar: '¿Vas a querer que vayan los nenes?'. Él le propone esto, que a mí me dan ganas de vomitar y no lo puedo creer. Él le dijo que los lleve hasta Madrid, los deje ahí, que sus papás los iban a buscar y los llevaban hasta Qatar. Y ella se tenía que volver”.

No quiso que Camila entrara a Qatar.

Luego, Berardi leyó textualmente la impactante y grosera frase de Rodrigo De Paul: “Y la frase que le dijo Rodrigo a Camila, y es textual, es 'vos a Qatar no entrás'. ¿Cómo le va a hablar así a la mamá de los hijos? Que agradezca Rodrigo de Paul que no digo otra frase que leí y que es mucho más fuerte. Es peor que esta”, expresó la comunicadora muy indignada.

Por otra parte, la también angelita develó que De Paul se enfureció porque Camila no aceptó la condición que él impuso. “Después él le mandó un choclazo por WhatsApp diciéndole de todo. Hay palabras que no voy a repetir porque lo haría quedar muy mal. Y Camila apenas le contestó”, precisó Estefi Berardi.