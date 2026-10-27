El romántico mensaje de María Eugenia Vidal a Enrique Sacco por su cumpleaños: "Qué suerte la mía"

María Eugenia Vidal utilizó su red social para celebrar un motivo muy importante: el cumpleaños de su esposo, Enrique Sacco. A través de imágenes, recuerdos y un romántico mensaje, la política abrió su corazón y festejó esta fecha tan especial para ella.

Las palabras de María Eugenia Vidal para Enrique Sacco por su cumpleaños

María Eugenia Vidal sorprendió en las redes sociales al compartir una serie de fotografías junto a Enrique Sacco para celebrar su cumpleaños. La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires publicó imágenes de distintas salidas románticas con su marido y le dedicó unas palabras cargadas de amor, en las que destacó el compañerismo y la felicidad de compartir la vida juntos.

“Feliz cumple mi amor, @enriquesacco. Gracias por compartir la vida conmigo, por hacerme reír y por acompañarme siempre. Qué suerte la mía de haberte encontrado. Te amo”, escribió María Eugenia Vidal junto a las postales que publicó en su cuenta de Instagram.

Enrique Sacco y María Eugenia Vidal

El mensaje no tardó en generar repercusión entre sus seguidores. A las pocas horas, la publicación cosechó cientos de comentarios y una lluvia de likes, entre ellos el de Juliana Awada. Además, numerosos usuarios aprovecharon la ocasión para saludar al periodista deportivo y desearle un feliz cumpleaños. En las imágenes seleccionadas por María Eugenia Vidal para celebrar esta fecha tan especial, se lo puede ver a Enrique Sacco posando sonriente en cada salida juntos.

Enrique Sacco, esposo de María Eugenia Vidal

Una de las imágenes también muestra que disfrutan viajar y conocer el mundo tras varios años de relación. La postal en cuestión lo muestra sentado en una cafetería al aire libre y tomando una pequeña taza de café mientras de fondo se aprecian edificios y arquitecturas como las que caracterizan a Europa.

Enrique Sacco, esposo de María Eugenia Vidal

La historia de amor de María Eugenia Vidal y Enrique Sacco

La historia de amor entre María Eugenia Vidal y Enrique Sacco comenzó en agosto de 2019, cuando ambos coincidieron como invitados en el programa de Mirtha Legrand. En aquel momento, ella atravesaba la campaña electoral por la gobernación bonaerense, mientras que él transitaba una etapa personal muy difícil tras la muerte de su pareja, la periodista Débora Pérez Volpin, en febrero de 2018.

Después de aquel encuentro televisivo, intercambiaron sus números de teléfono y comenzaron a comunicarse a través de mensajes. Lo que inicialmente fue un vínculo cordial fue creciendo con el paso de los meses hasta convertirse en una relación sentimental. Su romance salió a la luz en diciembre de ese año, cuando fueron fotografiados juntos durante una salida a cenar en San Telmo.

María Eugenia Vidal y Enrique Sacco

Con el tiempo, la pareja comenzó a compartir algunos detalles de su intimidad y a mostrarse públicamente en distintos viajes y encuentros. En más de una oportunidad, María Eugenia Vidal destacó la importancia del compañerismo y de haber encontrado un amor que describió como simple y profundo.

En marzo de 2023, María Eugenia Vidal y Enrique Sacco dieron un paso más en su relación y se casaron por civil en la ciudad de Buenos Aires. Luego celebraron con una fiesta íntima en una estancia de San Antonio de Areco, acompañados por familiares y amigos cercanos. En aquel momento, la exgobernadora compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó su felicidad por comenzar una nueva etapa junto al periodista. Ambos destacaron la importancia de sus familias y el deseo de construir un proyecto de vida en común.

Desde entonces, suelen compartir en sus redes sociales distintas postales de viajes, celebraciones y momentos cotidianos. En esta oportunidad, María Eugenia Vidal decidió publicar un romántico mensaje para Enrique Sacco en el día de su cumpleaños. "Qué suerte la mía de haberte encontrado", escribió, enamorada, en su red social.