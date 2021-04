¿Romina Pereiro y Jorge Rial en crisis?: La reacción que despertó los rumores

Este fin de semana se despertó el rumor de que Romina Pereiro y Jorge Rial estarían atravesado una crisis. Esto se dio cuando el fin de semana, la nutricionista fue con sus hijas al cumpleaños de uno de sus sobrinos sin la compañía del conductor.

Además, ella compartió algunas imágenes en sus redes sociales y sumó un mensaje que algunos interpretaron como ambiguo: "Parte de mi familia. Saber que nos tenemos, que estamos juntos El lugar donde nos sentimos seguros, nos cuidamos y Nos protegemos. Y somos más, pero nos estamos cuidando entre todos".

Al ver eso, muchos seguidores se alarmaron e hicieron acotaciones sobre la ausencia de Rial. Pero Romina, para evitar que las hipótesis generaran malos entendidos, no dudó en salir a aclarar. "Jorge no sale ni a la esquina. Lo estamos cuidando mucho", sentenció.

El particular dato que Romina Pereiro reveló de Jorge Rial

Hace poco más de 10 días Romina Pereiro comenzó a sentirse mal con síntomas de COVID-19 y, tras hacerse el hisopado correspondiente, comprobó que se había contagiado Coronavirus. Por suerte la prestigiosa nutricionista transitó la enfermedad de forma leve y desde hace un par de días fue dada de alta y, en su regreso a la TV Pública, hizo importantes revelaciones de Jorge Rial, su marido.

Hoy regresó a su trabajo en “Mañanas Públicas”, conducido por Gabriel Corrado y Mariela Fernández y en un ida y vuelta en plena charla, el conductor le preguntó justamente cómo había transitado la enfermedad y allí ella habló de su marido. “Estoy muy bien, ya de alta y recuperada. La verdad es que no la pasé mal, hay gente que la pasa mil veces peor, por eso no me quejé ni me quejo. Estuve en mi casa, tranquila, esperando que pasaran los días para que me dieran el alta”, comenzó diciendo.

Minutos después, ella no se detuvo en halagar a Jorge por su comportamiento en la casa mientras ella hacía reposo: “¡Jorge se hizo cargo de toda la casa! De las nenas, cocinó, todo… ¡Así que le mando un beso! Hizo pizzas, pollo ¡Amo de casa! ¡Se transformó! ¡Me sorprendió!”, dijo muy orgullosa y feliz.