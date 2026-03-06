Ryan Gosling vuelve a Saturday Night Live como host y promete una noche de humor junto a Gorillaz

La estrella de Hollywood Ryan Gosling volverá a ponerse al frente de Saturday Night Live como anfitrión en una nueva emisión del histórico ciclo de comedia. El actor protagonizará el episodio que se emitirá este 7 de marzo, en una noche que promete sketches, humor y grandes momentos frente a la audiencia.

Ryan Gosling vuelve a Saturday Night Live

En esta oportunidad, el programa también contará con la participación musical de Gorillaz, la exitosa banda británica que hará su debut en el escenario del ciclo. El episodio podrá verse en Latinoamérica en vivo a través de Universal+, en el canal Universal Comedy.

La participación de Ryan Gosling marcará su cuarta vez como host del legendario programa de comedia estadounidense. En sus apariciones anteriores, el actor demostró una gran soltura para el humor y los sketches, algo que fue muy celebrado tanto por el público como por la crítica.

De hecho, su última participación en abril de 2024 le valió una nominación al Emmy como Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia, consolidando su perfil como uno de los invitados más carismáticos del programa. Su regreso coincide además con el estreno mundial de Project Hail Mary, la ambiciosa película de ciencia ficción en la que interpreta a un astronauta encargado de salvar a la humanidad.

El gran debut de la banda Gorillaz en el programa

Con Ryan Gosling como anfitrión de la noche, la música también tendrá un rol central en esta emisión gracias a la participación de Gorillaz. La banda británica hará su esperado debut en el escenario del programa, sumando un atractivo especial a una entrega que promete momentos memorables.

Mientras Ryan Gosling liderará los sketches y segmentos humorísticos del show, el grupo aprovechará su paso por el ciclo para presentar material de su nuevo trabajo discográfico, The Mountain. El episodio formará parte de la temporada 51 de Saturday Night Live y se emitirá en simultáneo con Estados Unidos para toda Latinoamérica a través de Universal Comedy. Además, la versión subtitulada del programa estará disponible una semana después en la aplicación de Universal+.