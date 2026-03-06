Tras la polémica, filtraron fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos

Luego de meses de rumores, Ian Lucas confirmó que vivió un romance con Evangelina Anderson. Pero lo hizo dando paso a una gran polémica, realizando un fuerte descargo en Instagram contra la modelo, señalando que sus declaraciones negando el vínculo eran realizadas con mentiras y desmereciéndolo. Tras estas palabras, se filtraron imágenes de los momentos de amor que vivieron.

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Pese a que los rumores crecían cada vez más, Evangelina Anderson no dudó en negar sistemáticamente un vínculo amoroso con Ian Lucas. Pero la verdad salió a la luz, luego que el influencer hablara sobre un romance que tuvo y fue negrado. “Lastima ver cómo esa persona te desmerece y demiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”, escribió y estas palabras lo vincularon directamente con la modelo.

“Para mi los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino.Solo quiero aclarar que lo que viví fue real. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”, agregó el joven, visiblemente afectado por las palabras que brindó Evangelina Anderson ante la presta. Lo cierto es que luego de este fuerte descargo, se conoció material fotográfico de la "pareja".

Yanina Latorre en SQP (América) mostró fotos en los que se los ve a Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos, en diversas situaciones que compartieron. “Hubo un vínculo, eran exclusivos. Estaban juntos, salían, y todo el mundo sabía”, indicó la conductora.

Noticia en desarrollo