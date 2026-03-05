Mica Viciconte apuntó contra Wanda Nara tras su incómoda visita a MasterChef Celebrity: "En algún momento me la cruzaré"

La visita de los exparticipantes a MasterChef Celebrity (Telefe) sigue generando repercusiones, sobre todo, por el presunto (des)trato que les propició Wanda Nara a los invitados. En este marco, Mica Viciconte, quien se encuentra en medio de las polémicas con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero, se calzó los guantes y arremetió en contra de la conductora del ciclo culinario más visto del prime time de la televisión argentina.

Mica Viciconte quería ser tratada como una campeona

A nadie sorprende que Mica Viciconte tenga un temperamento avasallante y lapidario cuando se trata de defender lo suyo -y a los suyos-. Así quedó demostrado en las últimas horas en el stream de Telefe cuando abordó las sensaciones que le generó volver como invitada a MasterChef Celebrity. Allí, sin pelos en la lengua, la influencer fue sumamente crítica con Wanda Nara.

Mica Viciconte y Wanda Nara | Instagram

“Como que no me sentía recibida”, comenzó diciendo fijando su posición al respecto de las expectativas que le generaba volver al certamen que la vio consagrarse vitoriosa. “A mí los nombres no me importan. Si yo te digo: ´No, acá no vengas´. Vos ni invitada… una persona que ganó. Porque no sabemos que gané, digo. ¿No la tratás de otra manera?”, lanzó filosa dejando en claro que no le simpatizó en lo más mínimo cómo fue recibida por la mediática.

Acto seguido, reveló que se encontraba entusiasmada por regresar a la cocina que la llevó a lo más alto del certamen gastronómico. No obstante, se topó con la presencia de la empresaria quien manejó el timing del show.

Mica Viciconte | Instagram

Mica Viciconte plantó bandera blanca

Luego de que expresara su incomodidad al momento de formar parte de una de las galas de cocina, Mica Viciconte manifestó que no tenía malos sentimientos en contra de Wanda Nara. Ambas, forman parte del plantel que integra la grilla de Telefe, por lo que toparse de frente es una opción. “En algún momento me la cruzaré a Wanda en los pasillos”, aseguró.

Finalmente, la pareja de Fabián Cubero plantó bandera blanca y remarcó: “Quiero creer que no hay nada personal que yo no me esté enterando, pero de mi parte yo no tengo nada, te juro que nada en contra de Wanda”.

Como era de esperarse, las redes sociales se pronunciaron al respecto. Muchos de los usuarios condenaron la actitud de la ex Combate. “Qué densa que es la mina ésta”; “Wanda ni la conoce”; “Mica está ahora en boca de todos gracias a Wanda, porque la verdad no hace nada en el medio”; y “Estás insoportable mica. No temes humor nena”, son algunas de los comentarios negativos que recibió por sus dichos en el stream del canal de las pelotas.

En medio del revuelo con Nicole Neumann por la fiesta de 15 de Allegra Cubero, las declaraciones de Mica Viciconte volvió a instalar un nuevo cruce mediático, esta vez, alrededor Wanda Nara y del universo de MasterChef Celebrity. Mientras la deportista señaló que merecía un trato especial por haber sido campeona del certamen, el público cuestionó sus declaraciones y defendieron a Wanda Nara. Lo cierto es que, una vez más, el reality culinario logró trascender la pantalla y generar debate en redes, donde cada gesto y cada palabra de los protagonistas se analiza al detalle.

NB