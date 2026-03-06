Tini Stoessel habló sobre su casamiento y Rodrigo De Paul anunció la fecha

La relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul genera expectativas en los seguidores de las redes sociales, debido al silencio mediático que ambos mantienen. A pesar de que no dudan en compartir fotografías juntos en sus redes sociales, mantienen los detalles para la intimidad, generando rumores a su alrededor. Sin embargo, en las últimas semanas, se habló de un posible casamiento, y la cantante no dudó en reaccionar sobre eso en una entrevista. Fue allí mismo que el futbolista anunció una fecha y generó emoción.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: la palabra de los protagonistas

Los rumores de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul los persiguen desde unas vacaciones en la playa, donde ambos compartieron una cena romántica a la luz de las velas y rodeados de pétalos de rosas. Sin embargo, en ningún momento, los protagonistas hablaron sobre la posibilidad de dar un nuevo paso, tras su reconciliación en el 2025. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dar sus teorías, al igual que los periodistas de alrededor del mundo. Finalmente, en el canal paraguayo Telefuturo, durante su visita a Paraguay, le hicieron una entrevista a la cantante, quien tuvo un divertido cruce con el conductor y terminó en videollamada con su pareja, quien la había llamado, absorto de esta situación

“Ay, me está llamando. ‘Amor, estoy en vivo’. Nos preguntan si nos casamos pero yo todavía no dije nada”, se anticipó Tini, poniéndolo en contexto para que no revelara más de la cuenta. Los conductores intentaron sacar información, diciendo que la cantante había dicho que si. “La conozco y no creo que haya dicho eso”, replicó De Paul, pero ambos se mostraron dispuestos a dar más detalles. Finalmente, ella terminó blanqueando el deseo de ambos: “Igual, puede ser, tenemos ganas de casarnos. Eso sí lo podemos decir. Ya está”. Cuando indagaron más en la fecha, él dejó una picante frase, que emocionó a todos sus seguidores. “Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones”, sentenció en el vivo.

De la dura separación a su posible casamiento: el regreso de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tras su dura separación en el 2023, rodeada de críticas y rumores por sus comienzos, en febrero del 2025, los medios de comunicación comenzaron a notar una cierta cercanía entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Ambos se encontraban en Europa, y habían decidido darle una segunda oportunidad a su amor. De esta manera, los rumores sobre mudanza juntos en Madrid hizo transcender el amor y, finalmente, confirmaron su compañía mutua en julio del 2025, cuando a él lo presentaron en el Inter Miami.

Durante los siguientes meses, se los pudo ver más juntos, de a poco saliendo a la vida pública. En sus posteos de Instagram, compartieron las primeras imágenes enamorados, a fines del 2025, y entre carretes de tiernos recuerdos con amigos. Si bien mantienen un estilo de relación alejado a la mediatización, ambos comenzaron a mostrar una relación sólida frente a las cámaras, haciendo crecer, en el 2026, rumores de un posible casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estarían considerando dar el gran paso en su relación, con un futuro casamiento a fin de año. Si bien hicieron bromas al respecto y no dijeron nada concreto, los usuarios de las redes sociales y sus seguidores detectan una cercanía más fuerte que la de antes, optando por creer en la posibilidad de una increíble boda. Por el momento, ellos se mantienen en su burbuja romántica, compartiendo sus proyectos juntos.

