Así fue el segundo gran festejo de cumpleaños de Salvado, el hijo de Barbie Vélez

Barbie Vélez tuvo una intensa temporada de teatro en Córdoba, lo que le permitió disfrutar de unos días en la provincia. El 24 de febrero, su hijo Salvador cumplió los 3 años, y ella no dudó en desplegar un gran evento íntimo con su familia y algunos amigos del niño. Sin embargo, ya finalizada la temporada, optó por realizar nuevamente un festejo, para que los compañeritos y aquellos que no pudieron viajar saluden a su pequeño. Es así como volvió a mostrar en sus redes sociales el segundo gran cumpleaños de Salvador.

El segundo gran festejo de cumpleaños de Salvado, el hijo de Barbie Vélez

Junto a Lucas Rodríguez, Barbie Vélez busca darle lo mejor a su pequeño Salvador. Este 24 de febrero, el niño cumplió los 3 años, y por eso decidió realizarle dos grandes festejos, en diferentes partes de la Argentina. En el primero, algunos amigos y familia se acercaron al hogar, haciendo que sea más íntimo. Sin embargo, en el segundo, sus compañeros de jardín y aquellos que no pudieron viajar disfrutaron de una tarde en la casa de la actriz, con juegos y comida gourmet inspirada en Jurassic World. El lugar presentó una gran decoración del mundo prehistórico de la película, continuando con la elección de temática que eligieron en el primero.

Entre una torta de tres pisos, que emitía a un volcán en erupción y dinosaurios alrededor, se destacaban también juegos para los niños. Por un lado, había una pequeña cocina de juguete que estaba junto a algunos de los dulces comestibles; además, un tobogán y un pelotero inflable fueron el centro de atención. La animación estuvo dirigida para divertidas misiones que guiaron hasta una piñata con forma de T-Rex. Para los más grandes, hubo estaciones de comida que permitían probar de los aperitivos tradicionales de los cumpleaños.

Dinosaurio core: las diferencias de sus dos cumpleaños

Salvador Rodríguez tuvo su primer cumpleaños, de temática prehistórica cute. La decoración iba de la mano con una idea tierna y dulce de los dinosaurios, sin emitir a ninguna película. Incluso, tuvo sorpresas para los invitados, regalando mochilas con cuadernos y lapiceras para todos. Es por eso que Barbie Vélez volvió a elegir esta temática para el segundo festejo del niño, pero le hizo algunos cambios.

En lugar de ir por un lado tierno, optó por remitir a la película Jurassic World, con T-Rex más realistas y una decoración más imponente que la anterior. Esta vez también hubo regalos para los invitados: mochilas con cuadernos y lapiceras. Sin embargo, eran de una calidad diferente, y remitían a las bolsas cómodas para el día a día.

Con esos pequeños cambios, Barbie Vélez celebró el cumpleaños 3 de Salvador, su hijo con Lucas Rodríguez, con dos grandes festejos de temática prehistórica y Jurassic World. En sus redes sociales, mostró la felicidad del niño y su emoción por haber logrado que él viviera su día especial con todos sus seres queridos. "Y se fue el último festejo. Esta vez, con sus amigos del jardín que tanto quiere, y con la familia que no había podido viajar. ¡Estuvo todo tan hermoso! Verlo disfrutar, correr, reírse. Gracias", escribió en el último posteo, y recibió los mensajes de felicitaciones de sus seguidores.

A.E