Internaron de urgencia a Guillermo Coppola

Este viernes 6 de marzo se conoció que Guillermo Coppola debió ser hospitalizado tras una descompensación. El hombre de 77 años se encuentra internado en la Fundación Favaloro, información que genera gran preocupación en el mundo del espectáculo debido a la gran popularidad que tiene la figura.

Qué le pasa a Guillermo Coppola

Tras conocerse la información sobre la internación de urgencia de Guillermo Coppola, el periodista Fede Flowers en el ciclo radial Majul 1079 (El Observador) indicó que el manager habría recibido el diagnóstico de hipertensión pulmonar, que se trata de un aumento anormal de la presión sanguínea en las arterias de los pulmones.

Por su parte, el periodista indicó que esta afección sería consecuencia de las complicaciones con las que quedó Guillermo Coppola luego de tener coronavirus. Además, indicó que en la internación se encuentra acompañado de su familia.

