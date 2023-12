A tan solo dos semanas de entrar a Gran Hermano, Sabrina Cortéz ya no puede aguantar a Juliana "Furia" Scaglione, la participante que constantemente altera la paz de la casa más famosa del país con sus gritos y fuerte carácter.

Desde que Sabrina ganó la primera prueba del líder, las participantes no pueden verse y protagonizaron fuertes peleas que llegaron a cortes de transmisión por las palabras que usaron. Santiago del Moro incluso les pidió que se calmen: “Respeten los códigos de convivencia, disfruten el juego”.

Imagen reciente de Juliana.

En las últimas horas, Cortéz se fue a la cocina y se descargó con Emmanuel: “Imagínate si le voy a responder a ella, me tiene podrida… ¡Cada cosa! No puedo estar ni en el cuarto, que también es mío…. Me quedo porque me la banco, pero al mismo tiempo…”.

Sabrina Cortéz también se quejó de la reacción de Catalina ante su cruce con Juliana "Furia" Scaglione: “Salí del cuarto y dije que estaba podrida que me diga cosas, Cata me dice ´Sabri, ya está´”, y agregó indignada: “¡Que se lo digan a ella! ¡Me callan a mí y la tienen que callar a ella! Todo el mundo aplaude y mirá lo que es, da vergüenza que hayan elegido una persona así…”.

El descargo de Sabrina Cortéz en el confesionario tras su cruce con Juliana "Furia" Scaglione

Recordemos que hace unos días, luego de una fuerte pelea que protagonizaron las participantes en el pasillo de la casa más famosa del país, Cortéz fue al confesionario para descargarse con Big.

Sabrina Cortéz expresó sobre la convivencia con Juliana "Furia" Scaglione: “No hubo un solo día que no haya maltratado a alguien, que no le haya hecho algo a alguien. No puedo creer que hay un montón de gente que apoya la falta de respeto y la falta de empatía”.

