Así es la sala de juegos de Donatello y Alfonsina, los hijos de Noelia Marzol: biblioteca Montessori, sillón modular y un guiño musical

Noelia Marzol mostró cómo Donatello y Alfonsina disfrutan de un espacio diseñado especialmente para ellos, con detalles pensados para estimular la creatividad y el juego libre. La actriz organizó un ambiente que combina funcionalidad y calidez, donde cada rincón invita a descubrir nuevas actividades y compartir momentos en familia. El lugar refleja una propuesta adaptada a la infancia, con elementos que acompañan su crecimiento y favorecen la autonomía.

Biblioteca Montessori: Noelia Marzol mostró cómo es la sala de juegos de sus hijos, Donatello y Alfonsina

Noelia Marzol presentó el lugar donde Donatello y Alfonsina pasan gran parte de su tiempo, un espacio que refleja organización y diseño adaptado a la infancia. La propuesta reúne elementos educativos y recreativos, logrando un entorno que acompaña el crecimiento de los niños y favorece su autonomía en cada actividad. El ambiente combina practicidad con detalles que estimulan la creatividad, ofreciendo un espacio versátil para distintas experiencias.

Noelia Marzol y sus hijos

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un momento especial junto a sus hijos, mostrando cómo disfrutan de un ambiente diseñado para ellos. En el video se los ve interactuando con ternura y creatividad; la artista acompañó las imágenes con un mensaje que refleja la complicidad entre ellos: “Se piden ‘permiso’ y ‘por favor’ jugando?? Se me explotó una arteria de amor!! 40 segundos resumiendo una relación de hermanos. Los amo. ‘Haciendo a mi hermana unicornio’”.

El espacio fue diseñado por Noelia Marzol para estimular la imaginación y el juego libre, con una distribución abierta que permite a los niños moverse con comodidad. En uno de los sectores se ubica un sillón modular de tela gris clara, de líneas rectas y formato bajo, pensado para configurarse de distintas maneras según la actividad. A su lado, una mesa redonda blanca con sillas infantiles del mismo color funciona como superficie ideal para dibujar, leer o realizar manualidades.

La sala de juegos de los hijos de Noelia Marzol

La pared del fondo está ocupada por una biblioteca Montessori baja, construida en madera clara y con compartimentos abiertos. Allí se organizan libros, cajas y juguetes al alcance de Donatello y Alfonsina, siguiendo el principio de accesibilidad y orden visual característico de este enfoque educativo. A un costado se apreciaba otro mueble similar amplía la capacidad de almacenamiento, manteniendo todo visible y fácil de usar.

El ambiente también incorpora elementos musicales, con dos guitarras que aportan un toque creativo. Una se encuentra sobre un escritorio en la parte posterior y otra en la zona superior del mueble, invitando a explorar sonidos y juegos relacionados con la música. El piso de madera clara y las paredes blancas refuerzan la sensación de amplitud y luminosidad, mientras que algunos cuadros decoran el sector derecho, aportando detalles visuales sin recargar el espacio.

La sala de juegos de los hijos de Noelia Marzol se destaca por ser un espacio pensado para la creatividad

La sala de Donatello y Alfonsina, los hijos de Noelia Marzol se caracteriza por su practicidad y por estar adaptada a la escala infantil. Los muebles bajos, el almacenamiento abierto y la iluminación natural crean un entorno que favorece la autonomía de los niños. La disposición permite que cada rincón tenga una función clara, desde el descanso en el sillón modular hasta las actividades en la mesa redonda o la exploración de libros en la biblioteca.

La sala de juegos de los hijos de Noelia Marzol

El diseño responde a una lógica Montessori, donde el orden y la accesibilidad son fundamentales para que los chicos puedan elegir sus juegos y actividades de manera independiente. Este enfoque fomenta la creatividad y la responsabilidad, al mismo tiempo que convierte el espacio en un lugar seguro y estimulante. La presencia de instrumentos musicales refuerza la idea de que la sala no solo es para jugar, sino también para experimentar y aprender.

La combinación de elementos educativos y recreativos convierte a la sala en un ambiente versátil. Los niños pueden pasar de leer un cuento a inventar juegos simbólicos, o de descansar en el sillón a explorar sonidos con las guitarras. La idea de Noelia Marzol se refleja en la ubicación de cada objeto, dispuesto para que la imaginación fluya, con materiales y objetos que invitan a descubrir nuevas formas de divertirse. La sala refleja un equilibrio entre funcionalidad y calidez, con un diseño que se adapta a las necesidades de Donatello y Alfonsina.

Noelia Marzol mostró cómo Donatello y Alfonsina disfrutan de un espacio creado especialmente para ellos, donde el juego, la música y la lectura conviven en armonía. La sala combina un diseño funcional con elementos educativos y creativos, ofreciendo un entorno que acompaña el desarrollo de los niños y que se convierte en parte de su vida cotidiana. Con esta propuesta, la actriz refuerza la importancia de generar ambientes que estimulen la imaginación y el aprendizaje desde la infancia.

VDV