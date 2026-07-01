Máxima Zorreguieta deslumbró con un vestido green estilo Gatsby moderno

Máxima Zorreguieta es una de las reinas más observadas del mundo. No solo por el lugar que ocupa dentro de la monarquía neerlandesa, sino también por sus audaces elecciones de moda, siempre cargadas de estilo, color y personalidad. Su figura despierta el interés de expertos y amantes de la moda tanto por los diseños que elige como por la manera en que combina tonalidades vibrantes, logrando convertir cada una de sus apariciones en una verdadera declaración fashionista. En esta oportunidad deslumbró con un vestido green estilo Gatsby moderno.

El vestido green estilo Gatsby moderno de Máxima Zorreguieta

A través de la cuenta oficial de Instagram de Países Bajos, se la pudo ver a Máxima Zorreguieta asistiendo a una de las subestaciones de energía más modernas de Europa que abastece electricidad a casi dos millones de hogares. Para ello, la reina consorte vistió un look que se robó todas las miradas: un vestido green Gatsby moderno, inspirado en la estética de los años ´20. El mismo consiste en una pieza sin mangas en tejido técnico estructurado con pluma.

Máxima Zorreguieta | Casa Real de Países Bajos

En el video en el que aparece la royal, se la puede ver luciendo una prenda característica del siglo pasado, inspirada en la película El gran Gatsby. Esta histórica prenda hace referencia al glamour y la estética refinada de la “era del jazz”, y es reconocida por estar llenas de brillos y texturas con una impronta de lujo. En este caso, fue reinterpretada en clave actual y adaptada para un evento trazado por la elegancia.

Máxima Zorreguieta | Casa Real de Países Bajos

En este caso, la monarca europea, reinterpretó el estilismo y le aportó una mirada actual. Para ello, utilizó una réplica de color verde oscuro de silueta recta y cuello halter, con líneas limpias que estilizaron la figura. Asimismo, el gran protagonista del diseño fueron flecos que llevó en la parte inferior, un detalle emblemático de la estética flapper que aporta movimiento y dinamismo al andar.

Completó el look con unos zapatos estilo stilettos de gamuza en el mismo tono de tacos finos y terminación en punta, logrando un efecto monocromático elegante y armonioso. Como accesorios, llevó una vincha ancha verde con un rodete bajo, simulando los peinados característicos de aquella época, y sumó un clutch -bolso de mano mini- color oscuro, que aporta contraste sin restarle protagonismo al vestido y suma funcionalidad al outfit.

El Gatsby, un estilo conocido para Máxima Zorreguieta

Cabe destacar que Máxima Zorreguieta, durante su reinado, recurrió en varias ocasiones al estilo Gatsby, caracterizado por el brillo, los flecos y la inspiración en el glamour de los años 20, pero interpretó a través de distintos vestidos. No se trata de una prenda en sí misma, sino de una estética que aparece en diferentes diseños elegidos para galas, eventos formales y compromisos institucionales.

En distintas apariciones a lo largo de los últimos años, la reina apostó por esta línea vintage cargada de historia en más de una oportunidad, consolidándola como una de sus preferidas dentro de su guardarropa. Cada versión mantiene el espíritu art déco y el aire festivo propio del estilo, aunque con variaciones en cortes, colores y detalles.

La esposa del rey Guillermo Alejandro suele animarse a jugar con este tipo de prendas más osadas, incorporando texturas, colores y brillos que aportan impacto visual, aunque sin perder de vista la elegancia que define su estilo. En ese equilibrio entre lo audaz y refinado, logra que cada aparición mantenga una impronta llamativa pero siempre acorde a su rol institucional.

Máxima Zorreguieta | Casa Real Países Bajos

En todos los casos, incluida su la última presentación, es un conjunto equilibrado, donde el minimalismo de la silueta se fusiona con el aire festivo que marcí a toda una época, dando vida a un look refinado, femenino y con claras referencias al espíritu de la era del jazz. De esta manera, Máxima Zorreguieta se animó a ir por más, conjugando estilo, presencia institucional y una mirada audaz de la moda.