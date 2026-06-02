Noelia Marzol mostró el sweater que diseñó y creó: el increíble resultado fashionista

Noelia Marzol volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales, esta vez con un elegante y fashionista sweater que ella misma diseñó y tejió. La actriz compartió una serie de imágenes luciendo esta prenda que no pasó desapercibida al ojo de los espectadores y amantes de la moda.
Noelia Marzol presumió el sweater que diseñó y confeccionó
En su cuenta de Instagram, Noelia Marzol causó impactó al mostrar un elegante sweater de lana, en color crudo y un estilo oversize que refleja comodidad y elegancia. La elección de esta prenda no fue casual, ya que los sweaters tejidos se convirtieron en uno de los protagonistas indiscutibles de la temporada, especialmente en sus versiones holgadas y con puntos de diferentes tamaños.
El video que acompañó el posteo reveló detalles interesantes: el sweater fue confeccionado artesanalmente por la propia artista, quien explicó que lo hizo a ojo, combinando técnicas variadas y utilizando dos agujas de diferentes tamaños, logrando un enlace con puntos en la espalda y en la parte frontal con un acabado impecable y muy personal. El abrigo, con un tejido técnico que combinó diversos patrones, reflejó su pasión por la moda y su talento para crear piezas únicas.
La historia detrás del sweater tejido de Noelia Marzol
En su red social, Noelia Marzol expuso que encontró en el tejido una forma de recordar a su abuela Tita, quien le enseñó las bases del oficio cuando era niña. Para la artista, esta actividad se convirtió en una especie de acto de amor y gratitud, una manera de mantener viva la tradición familiar y de crear algo único y lleno de significado.
Además, la bailarina expresó con sencillez y calidez el significado detrás de la prenda: “Mi abuela Tita me enseñó a tejer muy chica. Lo básico…pero servía para compartir tiempo juntas. Cuando fui creciendo tuve algunas inquietudes y quise invertir el tiempo en algo más que una bufanda".
El hecho de que la prenda fuera diseñada y tejida por ella misma generó un valor agregado que trascendió la simple moda. Asimismo, Noelia Mazol mostró cómo las prendas hechas a mano pueden convertirse en piezas claves del guardarropa y crear tendencia para esta temporada otoño-invierno 2026.