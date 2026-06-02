Noelia Marzol mostró el sweater que diseñó y creó: el increíble resultado fashionista

Noelia Marzol volvió a sorprender a sus seguidores en las redes sociales, esta vez con un elegante y fashionista sweater que ella misma diseñó y tejió. La actriz compartió una serie de imágenes luciendo esta prenda que no pasó desapercibida al ojo de los espectadores y amantes de la moda.

Noelia Marzol presumió el sweater que diseñó y confeccionó

En su cuenta de Instagram, Noelia Marzol causó impactó al mostrar un elegante sweater de lana, en color crudo y un estilo oversize que refleja comodidad y elegancia. La elección de esta prenda no fue casual, ya que los sweaters tejidos se convirtieron en uno de los protagonistas indiscutibles de la temporada, especialmente en sus versiones holgadas y con puntos de diferentes tamaños.

Noelia Marzol mostró su sweater

El video que acompañó el posteo reveló detalles interesantes: el sweater fue confeccionado artesanalmente por la propia artista, quien explicó que lo hizo a ojo, combinando técnicas variadas y utilizando dos agujas de diferentes tamaños, logrando un enlace con puntos en la espalda y en la parte frontal con un acabado impecable y muy personal. El abrigo, con un tejido técnico que combinó diversos patrones, reflejó su pasión por la moda y su talento para crear piezas únicas.

Noelia Marzol deslumbró con el sweater que ella misma tejió

La historia detrás del sweater tejido de Noelia Marzol

En su red social, Noelia Marzol expuso que encontró en el tejido una forma de recordar a su abuela Tita, quien le enseñó las bases del oficio cuando era niña. Para la artista, esta actividad se convirtió en una especie de acto de amor y gratitud, una manera de mantener viva la tradición familiar y de crear algo único y lleno de significado.

Noelia Marzol

Además, la bailarina expresó con sencillez y calidez el significado detrás de la prenda: “Mi abuela Tita me enseñó a tejer muy chica. Lo básico…pero servía para compartir tiempo juntas. Cuando fui creciendo tuve algunas inquietudes y quise invertir el tiempo en algo más que una bufanda".

El hecho de que la prenda fuera diseñada y tejida por ella misma generó un valor agregado que trascendió la simple moda. Asimismo, Noelia Mazol mostró cómo las prendas hechas a mano pueden convertirse en piezas claves del guardarropa y crear tendencia para esta temporada otoño-invierno 2026.