Así es el exclusivo hotel en el que Noelia Marzol pasa sus vacaciones en Búzios: piletas, vista al mar y desayuno de lujo

Noelia Marzol decidió hacer una pausa en su rutina y emprender una escapada rumbo a Brasil. A través de sus historias de Instagram, la actriz fue compartiendo distintos momentos de su viaje, desde su paso por el aeropuerto hasta su llegada a Búzios, donde se encuentra disfrutando de unos días de relax rodeada de amigas.

Noelia Marzol emprendió viaje a Brasil

A diferencia de otras vacaciones familiares, en esta oportunidad Noelia Marzol viajó sin sus hijos para disfrutar de tiempo de calidad con su círculo más cercano. Uno de los detalles que más llamó la atención fue el exclusivo hotel que eligió para hospedarse, ubicado frente al mar y con vistas privilegiadas a una de las playas más famosas de la región.

Así es el balcón con vista al océano del que disfruta Noelia Marzol

Durante su estadía, Noelia Marzol se alojó en La Bohème Hotel & Apart Hotel, un reconocido complejo ubicado sobre la Praia de João Fernandes. Construido sobre una ladera y a pocos metros de la playa, el establecimiento ofrece una de las vistas panorámicas más impactantes de la zona.

Noelia Marzol en Búzios

Según dejó ver en sus redes sociales Noelia Marzol, una de las características más destacadas de su habitación es el amplio balcón privado con vista al mar, desde donde puede contemplarse el océano y los paisajes característicos de Búzios. Además, las habitaciones cuentan con todas las comodidades necesarias para una estadía relajada, combinando confort y una ubicación privilegiada.

Todas las comodidades del hotel de Noelia Marzol

Entre los principales atractivos del hotel de Noelia Marzol se encuentran sus espacios al aire libre. El complejo cuenta con una piscina para adultos con cascada, una piscina infantil y amplias áreas de descanso ideales para disfrutar del clima brasileño. Además, ofrece acceso directo a la playa a través de un sendero que conecta el restaurante con la costa.

Otro de los puntos fuertes de La Bohème es su propuesta gastronómica. Cada mañana, los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno buffet con una amplia variedad de platos. Sin embargo, Noelia Marzol no es la única figura que eligió este alojamiento para sus vacaciones pues, Sabrina Rojas e incluso Emilia Attias han elegido hospedarse ahí, consolidando el complejo como uno de los favoritos de varias celebridades que visitan Búzios.