Noelia Marzol mostró cómo quedó la nueva habitación de su hijo, Donatello: cama tipo casa, biblioteca y paredes personalizadas

Después de meses de obra y decoración, Noelia Marzol finalmente mostró que su nueva casa ya está terminada. A través de sus redes sociales, la actriz compartió distintos rincones del hogar que construyó junto a su familia y dejó ver algunos de los espacios más personales e íntimos del proyecto.

Noelia Marzol y Ramiro Arias

Entre todos los ambientes de la casa de Noelia Marzol, uno de los que más llamó la atención fue la nueva habitación de Donatello. Con una estética cálida, minimalista y funcional, el cuarto refleja una fuerte inspiración Montessori y combina diseño infantil contemporáneo con detalles pensados especialmente para estimular la autonomía, el juego y la tranquilidad del niño.

Una habitación cálida con diseño nórdico

Lo primero que destaca en la habitación es la sensación de calma visual que transmite. Lejos de los colores estridentes y de la decoración excesiva, Noelia Marzol eligió una paleta de tonos neutros donde predominan los blancos, los beige, la madera natural y pequeñas decoraciones en color tierra.

La cama tipo casa se convierte automáticamente en el centro visual del ambiente. Fabricada en madera clara y ubicada a baja altura, no solo funciona como un elemento decorativo, sino también como un espacio pensado para que Donatello pueda moverse con libertad y autonomía dentro de su propio cuarto.

Otro de los detalles que más llamó la atención fue la biblioteca frontal ubicada a la altura del niño. Los libros completamente accesibles reflejan una decisión muy ligada a la filosofía Montessori, que busca fomentar la independencia y el interés temprano por la lectura. Además, las paredes personalizadas aportan identidad y terminan de construir un ambiente mucho más acogedor y lúdico.

Un espacio funcional, minimalista y pensado para crecer

A diferencia de muchas habitaciones infantiles cargadas de juguetes y estímulos visuales, el cuarto elegido por Noelia Marzol apuesta a una estética mucho más limpia y armónica. La iluminación natural termina de potenciar el clima cálido del ambiente y hace que los materiales destaquen todavía más.

Así es la habitación del hijo de Noelia Marzol

Con esta propuesta, Noelia Marzol dejó en claro que buscó mucho más que una habitación linda para mostrar en redes sociales. El resultado final refleja un espacio pensado para acompañar el crecimiento de su hijo, estimular su autonomía y crear una atmósfera serena, acogedora y familiar.