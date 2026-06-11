La salida de enamorados de Brad Pitt junto a su novia, Inés de Ramón

Con Brad Pitt (62) e Inés de Ramón (33) en la platea de la final femenina de Roland Garros no extrañó en absoluto que los flashes se multiplicaran. La cita tuvo lugar en el imponente estadio Philippe-Chatrier de París.

A pleno con su romance, la pareja acaparó la atención de los asistentes, que estuvieron pendientes tanto de lo que ocurría en la cancha, como con ellos. No solo su presencia causó sensación si no que, además, Brad Pitt e Inés de Ramón también cautivaron al hacer "match" con sus outfits en tonos neutros y accesorios.

Brad Pitt y su novia, juntos desde 2022, en la final femenina de Roland Garros.

Los looks en "match" de Pitt y su novia en Roland Garros

Con un look sofisticado y chic, pero acorde a la informal ocasión, el actor con fama eterna de galán eligió una camisa de algodón que acompañó con pantalones en lino beige y anteojos de sol estilo aviador. El total look de uno de los hombres más bellos del mundo se completó con reloj y anillo dorado, aportando el detalle justo sin sobrecargar de más.

En el caso de la diseñadora de joyas, el detalle fashionista fue sin dudas una campera verde oliva, de cuero plisada, combinada con vestido largo color crema con bordado floral. Los accesorios elegidos por la novia de Pitt fueron lentes rosados, reloj de oro rosa, aros, collar y bolso Paddington by Chloé, en tono crema.

Simples pero elegantes, Brad e Inés demostraron una vez más que un estilo libre de excesos, a veces, suma más.

Miimetizados con la discreta, pero trendy moda parisina, la pareja que se sentó junto a Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers y su esposa, la diseñadora Melody Ehsani, despertando una ola de elogios que además de consolidarlos como los más fashionistas de la industria, celebró el coordinado match de looks en tonos neutros. Una oda a la elegancia.

“Me siento contenido”, declaraba Brad sobre esta etapa personal que lo une a la prestigiosa empresaria treintañera, quien además fue refugio del actor frente a los conflictos públicos con Angelina Jolie.