Entramos a la cocina de Sofi Gonet: heladera escondida, horno en torre y monocromática

Sofi Gonet eligió para su cocina un diseño monocromático con detalles que marcan tendencia. El espacio combina muebles en tonos claros de madera, electrodomésticos integrados y una disposición pensada para mantener la armonía visual. Cada elemento acompaña un ambiente moderno y funcional, perfecto para compartir recetas y momentos únicos. La propuesta refleja una planificación cuidada que muestra cómo la influencer eligió organizar los distintos sectores de su casa.

Heladera escondida y horno en torre: Sofía Gonet sorprende con una cocina que marca tendencia

Sofi Gonet compartió imágenes de su nuevo hogar mostrando cómo quedó la cocina, un ambiente que refleja planificación y estilo. La propuesta se caracteriza por líneas limpias, mobiliario uniforme y electrodomésticos seleccionados bajo un mismo esquema cromático. La elección de materiales y la disposición de cada elemento anticipan un ambiente pensado para la vida cotidiana, con recursos pensados para acompañar su rutina diaria.

Sofi Gonet

A través de sus redes sociales, la finalista de MasterChef Celebrity sorprendió a todos con una serie de videos donde mostraba la decoración de su nuevo departamento. Las grabaciones reflejaron cómo fue el proceso de armado de un ambiente pensado para ser funcional y estético al mismo tiempo. El resultado fue un espacio integrado y monocromático, dominado por tonos claros de madera que aportan continuidad visual y una sensación de orden.

Cada detalle de la cocina fue elegido para mantener una línea limpia y uniforme. Los muebles de guardado siguen el mismo acabado en madera clara, lo que genera una estética homogénea y moderna. La heladera, uno de los elementos más destacados, está completamente oculta dentro del mobiliario. Desde afuera, se integra como un panel continuo que disimula electrodomésticos y despensa, mientras que al abrirla revela un interior bien organizado. Este recurso le permitió a Sofi Gonet mantener la estética minimalista del sector.

La cocina de Sofi Gonet

Otro detalle que impactó a todos los seguidores de la influencer fue el horno en torre, empotrado en una columna junto al microondas y otros módulos. El frente negro del horno contrasta de manera sutil con los tonos claros del ambiente, manteniendo la armonía del conjunto. La encimera, de superficie lisa y clara, se complementa con una pileta y grifería moderna, reforzando la idea de practicidad y diseño integrado.

La increíble decoración de la cocina de Sofi Gonet: Tonos neutros y detalles que son tendencia

Las publicaciones de Sofi Gonet mostraron cómo sobre la mesada eligió electrodomésticos en tono crema que se convirtieron en protagonistas de la decoración. Batidora, cafetera, kettle y máquina de pastas forman parte de un mismo esquema cromático suave. En uno de los videos, la influencer comentó: “Estoy armando mi cocina ideal, y sí, tenía que ser en crema”. Cada detalle acompaña la idea decorativa de la influencer, reflejando su intención de seguir una línea estética que marca tendencia.

La cocina de Sofi Gonet

En este contexto, la elección por tonos claros responde a una intención de integrar funcionalidad y estética en un mismo concepto. En lugar de destacar por colores fuertes, la modelo optó por una paleta neutra que acompaña la madera clara de los muebles y refuerza la idea de continuidad visual con coherencia. Este recurso convierte a la cocina en un espacio armónico. La disposición de cada uno de los elementos también refleja una planificación pensada para la vida cotidiana.

La heladera oculta permite mantener el orden visual, mientras que el horno en torre facilita la organización de las tareas de cocina. Los electrodomésticos pequeños, ubicados estratégicamente sobre la mesada, aportan practicidad sin romper la estética general. Todo se integra en un esquema que combina funcionalidad y estilo contemporáneo. La cocina de Sofi Gonet no solo destaca por su diseño, sino también por la manera en que refleja su personalidad.

Sofi Gonet mostró cómo luce la cocina de su nuevo hogar con un estilo que refleja planificación y cuidado en cada detalle. La propuesta se distingue por líneas limpias, acabados uniformes y una paleta cromática suave que aporta continuidad. La integración de electrodomésticos y muebles refuerza la idea de un espacio moderno, donde cada detalle se suma a la estética general sin revelar todavía todas las particularidades que lo hacen único.

VDV