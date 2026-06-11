Nico Riera reveló una mala situación que vivió con una expareja y todos apuntaron a la China Suárez

A sus 21 años, en 2007, Nico Riera se convirtió en el galán del momento por su papel protagonista en la novela juvenil Casi Ángeles.Desde entonces, el actor bajo su perfil mediático y realizó diversos proyectos laborales. Sin embargo, su vida amorosa estuvo bajo observación constantemente al mantener vínculos con colegas del mundo del espectáculos, como la China Suárez, Silvina Escudero y Rocío Igarzábal.

Actualmente, está de novio con Thelma Fardín, con quien comparte un presente a puro amor y proyectos en conjunto. Sin embargo, el actor decidió recordar un mal momento que vivió con una de sus exparejas, quien tuvo una mala actitud con él. Tras la viralización de su relato, muchos usuarios apuntaron a que la protagonusta de la historia es la China Suárez.

El mal recuerdo de Nico Riera con una expareja

Actualmente, Nico Riera tiene diversos proyectos laborales y uno de ellos es en el canal de streaming Blender, donde conduce el ciclo llamado Último aviso en el que no duda exponer sus vivencias privadas. En este contexto, recientemente se sometió a la sección "terapia" en el que recordó una mala situación que atravesó con una expareja.

"Tengo una mala ex, pero no lo voy a decir", introdujo el actor al destacar que se trata de una persona conocida del ambiente del espectáculo.Sin embargo, procedió a dar detalles de por qué consideraba que era persona se había compartado mal con él: "Me enteré con el tiempo que le dijo a una producción que si me llaman para trabajar ella se bajaba". Además, señaló que esta información le llegó de una fuente muy confiable al ser si representante quien le contó esta situación.

Fiel a su posatura, Nico Riera no mencionó el nombre de esta mujer, pero señaló que fue una relación formal. Por ello, poco taradon los usuarios de redes sociales de apostar por un nombre: la China Suárez. Si bien el actor no brindó ningún tipo de información para que se especule con este nombre, la "fama" de la actriz llevó a muchos a lanzar su nombre.

La China Suárez y Nico Riera fueron novios entre 2007 y 2010 , durante las grabaciones de Casi Ángeles , siendo pareja tanto en la ficción como en la vida real. Sin embargo, ninguno de los dos se expresa sobre el otro, por lo que los detalles de su romance son pocos conocidos. Lo cierto es que ante este relato, se especuló que esa persona que lo dejó sin trabajo sería la actual pareja de Mauro Icardi.

Si bien los usuarios no se basan en datos propiciados por Riera para creer esto, si se apoyan en el perfil que se construyó a raíz de Suárez, quien en primer lugar se indica que ha tenido cierta distancia laboral con colega pero además su imagen suele ser negativa por su historial amoroso al ser señalada como la tercera en discordia en las relaciones que mantuvo con Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y Mauro Icardi.

No obstante, otros tantos mencionaron que Silvina Escudero también podría ser esa persona que realizó el pedido de no trabajar con Nico Riera, pero igualmente se trata de especulaciones por parte de los usuarios de redes sociales. Pero el actor se llamó a silencio y se limitó a contar esta mala experiencoa, que lo llevó a determinar que esta persona no era buena al "meterse" en su camino laboral.