La sorpresiva reacción de Daniela Christiansson cuando Maxi López le quiso presentar a Wanda Nara

Desde que Maxi López regresó a la Argentina, su vínculo con Wanda Nara atravesó una transformación que poco se imaginaba años atrás. Tras superar viejos conflictos, ambos lograron construir una relación cordial centrada en el bienestar de los hijos que tienen en común y comenzaron a mostrarse más cercanos públicamente.

Maxi López

La buena sintonía entre ellos quedó reflejada en distintas apariciones mediáticas, desde la participación del exfutbolista en MasterChef hasta los proyectos audiovisuales que lo tienen como protagonista. Ahora, un nuevo capítulo de esa historia promete dar que hablar y tiene como protagonista a Daniela Christiansson, la actual esposa de Maxi López.

La llegada de Daniela Christiansson a la Argentina

Luego de que Maxi López se instalara nuevamente en el país por compromisos laborales y familiares, Daniela Christiansson decidió mudarse también a la Argentina, complaciendo así la idea del futbolista de tener a toda su familia junta. La modelo acompaña de cerca esta nueva etapa del exfutbolista y forma parte de varios de los proyectos que muestran la intimidad de la familia ensamblada.

En ese contexto, un adelanto difundido por PrimiciasYa dejó ver una conversación entre la pareja que rápidamente llamó la atención. Y es que Maxi Lopez le aseguró a Daniela Christiansson que tenía algo importante que contarle; sin embargo, se mostró visiblemente nervioso.

La inesperada propuesta de Maxi López a Daniela Christiansson

“Eh... bueno, ahora que estás relajada...". Comenzó Maxi Lopez. Sin embargo, Daniela se adelantó y respondió con ironía: "¡No! No. ¿Qué va a pasar?". Tras algunos segundos de ida y vuelta, el exfutbolista finalmente reveló la propuesta: "Quiere venir este... la madre de los nenes a tomar mate con vos", expresó, evitando mencionar el nombre de Wanda Nara.

Maxi López con Daniela y sus dos hijos

Lejos de mostrarse incómoda, Daniela Christiansson reaccionó de inmediato y aceptó la idea sin dudar: "Dale, invitala", contestó. Ante la incredulidad de el exdeportista que repreguntó: "¿La invito?", ella reafirmó su postura: "Sí, obvio". Así, lejos de los conflictos que durante años marcaron la relación entre las distintas partes de la familia, Maxi López atraviesa un presente mucho más armonioso. La buena sintonía que logró construir con Wanda Nara y la predisposición de la modelo sueca para integrarse a esta dinámica reflejan el proceso de una familia ensamblada que busca tener siempre a los hijos como prioridad.