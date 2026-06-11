Qué es de la vida de Patricia Viggiano, la actriz que encandiló a todos en "Grande Pá"

A principios de la década del 90, muchas novelas llegaron a la pantalla chica y provocaron el fanatismo del público con sus historias disparatadas y romances imposibles. Sin embargo, hubo una que se llevó el récord de rating y enamoró a todos con su elenco de lujo. "Grande Pá" fue uno de los éxitos de la televisión argentina que sigue en el recuerdo de muchos. Con el protagonismo de Arturo Puig, la historia seguía la vida de un padre soltero y sus tres hijas adolescentes. Fue en la primera temporada de la ficción donde hubo una mujer que encandiló a todos los televidentes por su belleza natural y talentos actorales: Patricia Viggiano.

Viggiano es una de las actrices consagradas, con una gran lista de éxitos en su espalda. Desde "Grande Pá", "Verano del 98" y hasta pasando por "Las Estrellas", se volvió una de las favoritas de la televisión argentina. Con los años, decidió alejarse de las cámaras y hoy en día mantiene un estilo de vida completamente diferente.

Grande Pá

"Grande Pá", la exitosa comedia: Patricia Viggiano como Mercedes Leiva

"Grande Pá" fue uno de los grandes éxitos que tuvo la televisión argentina, en la época de oro, a principios de la década de los 90. La emblemática serie fue transmitida entre 1991 y 1994, y seguía la vida de Arturo Araus, un padre viudo que debía encargarse de la crianza de sus tres hijas, a quienes apodaba cariñosamente "Las Chancles". Para organizar el hogar, contaba con la ayuda fundamental de María, la niñera y empleada doméstica, y diversos personajes que se iban introduciendo a la historia. Arturo Puig, María Leal, Nancy Anka, Julieta Fazzari, y Gabriela Allegue fueron solo los protagonistas que se mantuvieron a lo largo de los años, y que llegaron a cautivar al público, provocando que el programa sumara hasta 63 puntos de rating.

La novela se volvió un ícono de la época, marcando algunas tendencias fashionistas entre las jóvenes y los más adultos. En esta línea, hizo que se popularizaran hábitos de la época como las famosas pijamadas, o "pijama parties", entre los jóvenes argentinos. El amor por "Grande Pá" fue tan grande que traspasó fronteras, adaptándose con éxito en países como Brasil, Portugal, Chile y Colombia.

Si bien muchos de su elenco cautivaron a todos y se volvieron de los actores consagrados de la época, hubo una de ellas que se incorporó en la primera temporada, y enamoró a los televidentes con su belleza y talentos. Patricia Viggiano interpretó a uno de los intereses románticos de Arturo en "Grande Pá", específicamente a Mercedes Leiva, más conocida como "la cheta". Si bien su personaje no terminó con el protagonista, ya que se retiró antes de tiempo, su presencia en la pantalla se sumó a los tantos éxitos que la volvieron una de las más elegidas con el correr de los años.

Patricia Viggiano en Grande Pá

Patricia Viggiano y su lejanía de las cámaras: algunas producciones y críticas a la industria

Patricia Viggiano es una de las actrices consagradas de la década de los 90, que enamoró a todos con su belleza, su talento y sus diversos personajes que iban más allá de lo esperado por los televidentes. Luego del éxito de "Grande Pá", se mantuvo en la industria audiovisual, hasta comienzos de la década del 2010. "Mi cuñado" (1993-1997), "Verano del 98" (1998), "Cabecita" (1999), "Doble vida" (2005), y "Malparida" (2010) fueron solo algunos de los títulos que la acompañaron a lo largo de su carrera.

A sus casi 50 años, comenzó a dar sus pasos alejada del mundo mediático y la televisión, haciendo sus últimos dos roles en "Las Estrellas" (2017) y "Campanas en la noche" (2019). Tras estos éxitos, decidió dar un paso al costado, dejando de participar en proyectos de cine y novelas, y haciendo algunas obras de teatro.

Sin embargo, no dudó en acompañar a algunas de sus compañeras de tantos años, convirtiéndose en una de las actrices más activistas de la industria nacional. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 120 mil seguidores, y en algunos programas de televisión o manifestaciones expone las desigualdades sobre las mujeres, se declara feminista, y denuncia los abusos que sufrió en el pasado por parte de tres excompañeros. De esta manera, no solo sigue siendo un símbolo de la ficción nacional, sino que además es una de las voces críticas más importantes de la industria.

Patricia Viggiano

Patricia Viggiano y su rol como madre

Lejos de las cámaras y los sets de grabación, Patricia Viggiano encontró una fuerte conexión con la espiritualidad, el bienestar y su rol familiar. Es por eso que optó por convertirse en tallerista y guía espiritual, dictando clases a sus seguidores, y se mantuvo conectada a los medios a través del podcast que comparte con su hija, Compartiendo Data. A lo largo de todos sus trabajos, prioriza una vida más pausada y conectada con lo espiritual.

Durante su adolescencia y la época dorada de su carrera, Viggiano formó un tierno vínculo con su único esposo, Diego Chornogubsky. Ellos estuvieron casados por 41 años, y, fruto de su relación, nacieron sus dos hijas, Olivia y Lucila. Si bien la mayor mantiene una carrera artística y pública, la menor se desempeña como cocinera, manteniéndose en un plano de bajo perfil. Finalmente, hace unos años, se divorció de su esposo, y en la actualidad disfruta de la soltería y de su rol como abuela de sus nietos.

Patricia Viggiano

Patricia Viggiano se alejó de la vorágine de la televisión y de su vida actoral, para enfocarse en su rol familiar y en una vida más conectada a la espiritualidad. A pesar de esta elección, sigue siendo de las actrices consagradas más recordadas por todos y que marcó a generaciones completas con su belleza natural y talentos frente a cámara.

A.E