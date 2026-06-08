Entramos al living de Verónica Lozano y Corcho Rodríguez: estilo Versalles, libros como decoración y un pony antiguo

Verónica Lozano y Jorge "Corcho" Rodríguez viven en una imponente casa ubicada en San Isidro, donde cada ambiente refleja una marcada pasión por la decoración clásica. A través de las redes sociales, la conductora ha dejado ver distintos rincones de la propiedad, que se destaca por su estética francesa, los muebles de época y una cuidada selección de objetos con historia.

Así es el living de Vero Lozano

Entre todos los espacios de la vivienda, el living de Vero Lozano ocupa un lugar central. Inspirado en los grandes salones europeos y decorado con piezas vintage, el ambiente es una combinación de elegancia, arte y recuerdos familiares. Desde una araña de cristal hasta un antiguo pony decorativo, cada detalle contribuye a construir la personalidad única de uno de los sectores más llamativos de la casa.

Así es el living de Vero Lozano

El living de la casa de Vero Lozano sorprende por su marcada inspiración en el estilo francés Luis XIV. La combinación de molduras clásicas, boiseries de madera, textiles elegantes y muebles de época remite a la elegancia de los grandes palacios europeos. Uno de los elementos más destacados es la imponente chimenea de mármol, que se convierte en el centro visual del ambiente. A su alrededor se distribuyen sillones de terciopelo, mesas auxiliares y diferentes obras de arte que aportan carácter al espacio.

Las grandes ventanas permiten el ingreso de abundante luz natural y ofrecen una vista impresionante hacia el parque que rodea la propiedad. En el techo, una enorme araña de cristal con caireles refuerza la impronta clásica del lugar. La estética se completa con cortinas elegantes, espejos de marcos dorados y piezas decorativas cuidadosamente seleccionadas.

La decoración del living de Vero Lozano

Más allá de la inspiración palaciega, la casa de Vero Lozano también refleja la personalidad de la pareja a través de objetos cargados de significado. Libros apilados sobre mesas, fotografías familiares, cuadros y recuerdos de viajes forman parte de una decoración que combina lujo con calidez. Entre las piezas más llamativas aparece un pequeño pony antiguo que ocupa un lugar destacado dentro del living.

Así es el living de Vero Lozano

La impronta decorativa de Corcho Rodríguez puede verse en cada rincón de la propiedad. Aunque Verónica Lozano ha reconocido en más de una ocasión que sus gustos son más cercanos al minimalismo, el empresario apostó por una estética vintage y sofisticada que terminó definiendo la identidad de la casa. El resultado es un hogar donde conviven la elegancia, el arte y los recuerdos personales, logrando espacios que reflejan la historia de la pareja y su pasión por los objetos con carácter propio.