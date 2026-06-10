A cinco años de su trasplante, Cande Tinelli compartió una impactante foto de Soledad Aquino en el hospital

Candelaria Tinelli publicó una foto de uno de los momentos más difíciles que atravesó junto a su familia. A través de sus historias de Instagram, la artista compartió una imagen inédita de Soledad Aquino durante su internación, al cumplirse cinco años del trasplante de hígado que le salvó la vida.

Cande y Mica Tinelli con Soledad Aquino

La impactante foto de Soledad Aquino en el hospital que publicó Cande Tinelli a cinco años de su trasplante

En la foto que publicó Cande Tinelli este miércoles 10 de junio, se puede ver a Soledad Aquino recostada en una cama de hospital, rodeada de equipos médicos y aún en pleno proceso de recuperación. A su lado aparece la influencer, abrazándola con la cabeza apoyada sobre su pecho en una escena cargada de emoción. Junto a la imagen, la hija de Marcelo Tinelli escribió: "5 años del día del trasplante. Lo diste todo".

El posteo rápidamente llamó la atención de sus seguidores, ya que recuerda una etapa especialmente delicada para la familia. En 2021, la exbailarina atravesó una difícil situación de salud que la mantuvo internada durante varios meses mientras aguardaba un órgano compatible.

Soledad Aquino y Cande Tinelli

La mamá de Micaela y Candelaria Tinelli había sufrido una grave afección hepática que derivó en la necesidad de un trasplante. Durante ese período también enfrentó otras complicaciones médicas, incluido un cuadro de coronavirus.

En 2021, Cande Tinelli se había convertido en la persona que se encargaba de comunicar cómo seguía la salud de su mamá. A través de las redes sociales buscó llevar tranquilidad y destacó en más de una oportunidad la fortaleza con la que enfrentaba cada obstáculo.

Soledad Aquino

"La potra de mi mamá me pidió que les diga a todos los que preguntan por ella que está muy bien, esperando su trasplante", había escrito en ese momento. Y agregó una frase que hoy cobra un significado especial: "Mamá es un toro y está bárbara. Te amo, mi ejemplo a seguir".

Cinco años después de aquella intervención que marcó un antes y un después en la vida de Soledad Aquino, Cande Tinelli eligió recordar la fecha con una imagen tan íntima como poderosa. Un homenaje a la lucha y el amor incondicional entre madre e hija que conmovió a sus seguidores.