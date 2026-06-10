Así era la impresionante mansión de Amalita Fortabat que deslumbró a la alta sociedad argentina

María Amalia Sara Lacroze de Fortabat, más conocida como Amalita Fortabat, fue una de las empresarias, filántropas y coleccionistas de arte más influyentes de la historia argentina . Su contribución en el mundo del arte la convirtió en una influencia del lujo y el glamour en la alta sociedad. Su poder adquisitivo llegó a hacer que sea reconocida como la mujer más rica de la Argentina.

Si bien era duelñ de importantes propiedades destacadas, y espacios destinados a evento para celebridades, hubo una icónica mansión que quedó en el recuerdo de todos, a pesar de haber sido demolida, aproximadamente en el año 2022. La misma fue denominada por los medios de comunicación y su dueña como "Aldebarán" y se distinguió por ser una imagen absoluta de la alta sociedad, con un claro estilo Hollywood Regency fusionado con un maximalismo ecléctico de gran lujo .

Amalita Fortabat / Créditos: CARAS

La impresionante mansión de Punta del Este de Amalita Fortabat

Amalita Fortabat no solo dejó una huella en el mundo del arte, sino que también logró llamar la atención de los medios de comunicación, al mostrar la vida de la alta sociedad. Entre sus propiedades más conocidas, se encontraba "Aldebarán", la icónica mansión de Punta del Este que deslumbró a todos. El 15 de agosto de 1955, en el cumpleaños 34 años de la empresaria, su segundo esposo, el empresario Alfredo Fortabat, no la llevó hasta el lugar, sino que le entregó una fotografía de la casona. La coleccionista, al conocer la finca, quedó fascinada y decidió bautizarla como la estrella más brillante de la constelación de Tauro.

La mansión, ubicada en el distinguido barrio El Golf, a tan solo 150 metros del mar, funcionó como refugio de veraneo de la familia por más de 60 años. En los primeros años de la década del 90, Inés Lafuente, la única hija de Amalita Fortabat, posó para revista CARAS en varios ambientes de esa mansión, demostrando el lujo que marcaba en aquellos años, cuando aún la propiedad se mantenía en pie.

La impresionante mansión de Amalita Fortabat / Créditos: CARAS

En aquellas postales que se compartieron, se destacaba un claro estilo Hollywood Regency, combinando objetos clásicos que evocaban a la sofisticación, el glamour y la teatralidad. El interior, de paredes blancas y grandes ventanales, se destacó durante seis décadas por ser una representación del refinado y señorial estilo clásico combinando confort y lujo. El enorme living comedor presentaba una escalinata de ensueño, y lograba que el interior se la mansión se integrara la visual del parque, que poseía una galería techada apta para recibir a decenas de invitados. El dormitorio principal de Amalita estaba ubicado en la planta alta para total independencia; se caracterizaba por estar completamente pintado de rosa, con un gran vestidor exclusivo y baño completo.

Esta mansión fue construida en la década de 1940 por el célebre arquitecto argentino Arturo Dubourg, creador de las casonas más paquetas de la zona, y se volvió el refugio de la familia durante varios años. Sin embargo, también marcó un hito de dolor para ellos, ya que fue el lugar donde Alfredo Fortabat falleció en 1976, tras sufrir una emergencia médica durante las vacaciones. Si bien se siguió utilizando, el fallecimiento de Amalita Fortabat, el 18 de febrero de 2012, marcó el final definitivo de la propiedad.

La impresionante mansión de Amalita Fortabat / Créditos: CARAS

En el verano del 2023, un grupo inversor compró “Aldebarán” y los dos inmensos lotes donde está la mansión. Decidió demolera y realizar un barrio privado de lujo. Al mismo, lo bautizaron “Amélie Ocean Residences”, para que algo de su famosa dueña. El terreno se subdividió en 11 lotes de lujo independientes, y se le sumó un gimnasio en altura con vista al mar, un salón de usos múltiples (SUM), seguridad y convenio de parador de playa, cambiando la identidad de lujo de la época.

Casa Neptuna: la construcción artística de Amalia Amoedo, la nieta de Amalita Fortabat

El imperio de Fortabat siguió manteniendo con los años el interés de la familia por el arte, que tanto se veía en Amalita Fortabat, y la exposición del lujo de la alta sociedad. Es por eso que, en la actualidad, una de las propiedades que llama la atención de todos es la construcción artística de Amalia Amoedo, la nieta de la famosa coleccionista y empresaria. La misma, bautizada como Casa Neptuna, se encuentra ubicada en José Ignacio, Punta del Este, y cumple la función de una residencia artística de 139 metros cuadrados, sede para los programas de la Fundación Ama Amoedo.

El espacio de estilo geométrico y colores llamativos como verde y amarillo fue diseñada por el artista Edgardo Giménez, gran protagonista de la escena de vanguardia y arte pop de Buenos Aires, surgido del emblemático Instituto Di Tella. El espacio cuenta con interiores amplios y luminosos, con capacidad para recibir a dos huéspedes a la vez. Además de estar pensada para vivir, también es un lugar esencial para el trabajo, con un taller compartido, habitaciones con baño propio, cocina totalmente equipada y una sala común de usos múltiples.

Casa Neptuna en Punta del Este, la mansión de Amalia Amoedo, la nieta de Amalia Lacroze de Fortabat / Créditos: CARAS

Casa Neptuna en Punta del Este, la mansión de Amalia Amoedo, la nieta de Amalia Lacroze de Fortabat / Créditos: CARAS

Casa Neptuna es la propiedad de los últimos años más seguida por los expertos en el ámbito y el arte. Sin embargo, ellos y el imperio Fortabat siguen recordando la icónica e impresionante mansión de Punta del Este, propiedad de María Amalia Sara Lacroze de Fortabat. La filántropa fue una representación de la alta sociedad de la década de los 50, y dejó en claro su gusto personal en el estilo que se mantuvo durante años en Aldebarán. Si bien fue demolida, alrededor de los años 2022-2023, el recuerdo sigue quedando grabado, incluso en el barrio privado que se construyó en ese mismo lote.

A.E