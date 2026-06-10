Duelo de estilos: Nicole Neumann y Guillermina Valdes marcan tendencia con su colección de ponchos

Con las bajas temperaturas, regresa una prenda clásica al centro de la escena fashionista para imponerse como el abrigo infaltable de la temporada. El poncho, una pieza con historia, tradición y raíces profundas en nuestra cultura, se consolida como el protagonista del street style. Guillermina Valdes y Nicole Neumann demuestran cómo una pieza versátil se adapta a personalidades diversas.

Nicole Neumann y Guillermina Valdes marcan tendencia con su colección de ponchos

Nicole Neumann propone una alternativa dinámica, audaz y sumamente moderna al superponer el poncho sobre una base clásica de camisa blanca formal y un vestido corto de ecocuero que marca su silueta. Su elección recae en un diseño bicolor, compuesto por una paleta de tonos rojos y crudos con motivos geométricos definidos y terminaciones de flecos, elementos que aportan un contraste visual vibrante que captura todas las miradas en cualquier entorno.

Nicole Neumann apostó al poncho bicolor

La combinación de texturas, jugando entre la estructura y rigidez del cuero y la calidez envolvente del tejido, resulta un acierto total para crear un look urbano, pulido y altamente elegante. Para imitar este estilo con éxito, se sugiere mantener la parte inferior del atuendo en colores neutros y líneas simples, permitiendo que la prenda estrella concentre todo el peso visual del outfit sin sobrecargar la figura ni perder esa esencia chic que la caracteriza.

El minimalismo artesanal del poncho de Guillermina Valdes

En contraposición directa, Guillermina Valdes se inclina por una versión mucho más íntima, relajada y minimalista del poncho, apostando por un diseño en color negro profundo con capucha incorporada que brinda una protección adicional. Su propuesta destaca notablemente por la textura palpable del tejido grueso y el carácter netamente artesanal de la pieza, la cual emana una sensación de calidez absoluta y una comodidad que invita a disfrutar del entorno.

Guillermina Valdes con poncho con capucha

Esta variante monocromática se convierte en la aliada ideal para aquellas mujeres que priorizan el confort máximo sin descuidar el detalle estético. Aquellas personas que deseen replicar su look pueden optar por accesorios sutiles y maquillaje natural que no compitan con el protagonismo de la capucha, logrando así un equilibrio perfecto entre la funcionalidad cotidiana y una propuesta de vanguardia sutil.

Cabe mencionar que, a nivel internacional, las grandes pasarelas posicionaron al poncho como una pieza de lujo sostenible, destacando con fuerza su capacidad intrínseca para perdurar mucho más allá de las temporadas pasajeras. Casas de diseño reconocidas a nivel mundial lo integran en colecciones que celebran las técnicas ancestrales de tejido manual, elevando definitivamente su estatus desde un abrigo funcional a un objeto de deseo coleccionable que todas quieren tener en su armario.

Ponchos sobre las pasarelas de Moncler

Para incorporar esta tendencia con éxito, es importante prestar atención especial a las proporciones, buscando un equilibrio armonioso entre el volumen considerable de la prenda y el corte del resto de la indumentaria elegida. Ya sea combinándolo con botas altas para un evento, como lo luce acertadamente Nicole Neumann, o en contextos mucho más relajados y caseros como propone Guillermina Valdes, el poncho es una inversión inteligente que garantiza estilo personal y confort térmico durante todo el invierno sin hacer mayores esfuerzos.