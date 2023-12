Celeste Cid y Abril Sosa le pusieron punto final a la relación de manera sorpresiva, luego de mostrarse muy enamorados en las redes y hasta comprometerse. Finalmente, los planes de casamiento se desestimaron cuando todo cambió entre ellos.

Aunque los protagonistas no rompieron el silencio sobre los motivos de su separación, salieron a la luz desde su entorno que le contó a Juan Etchegoyen que habría sido Abril Sosa quien decidió terminar la relación con Celeste Cid.

Celeste Cid y Abril Sosa.

Los increíbles motivos de la separación de Celeste Cid y Abril Sosa

"Pude hablar con una persona del entorno del baterista. Lo que me dicen a mi es que Abril habría tomado la decisión de dejar a Celeste y volver con su ex, Silvana D’Abriola, la pregunta acá es si no jugó a dos puntas en algún momento", expresó Juan Etchegoyen sobre lo que ocurrió entre el músico y la actriz.

"Abril habría decidido instalarse nuevamente en Madrid y con Silvana para recuperar ese tiempo perdido. La persona que me cuenta esto me dice que Abril nunca dejó de amar a Silvana y por eso vuelve con ella. Y no quiero profundizar mucho pero me dicen que Celeste está devastada con esto qué pasó, se siente traicionada a más no poder, veremos si en algún momento los protagonistas dicen algo", agregó el periodista dejando al descubierto la polémica información.