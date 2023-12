Celeste Cid viene de unos días complicados luego de que se confirmara su ruptura con Abril Sosa, el baterista de Catupecu Machu con quien salió por más de 8 meses.

La actriz y el músico se separaron mientras enfrentaban rumores de crisis desde hacía un largo tiempo. Si bien no se especificaron los motivos del rompimiento, la lejanía habría sido un punto de quiebre, ya que Abril tiene residencia casi permanente en España, donde vive su hijo pequeño.

En medio de esta situación, Celeste Cid acudió a un exclusivo evento de Carolina Herrera y allí se codeó con otro ex. Se trató de Michel Noher, el actor con quien tuvo a su hijo Antón Noher, de 6 años.

La dupla se vistió de gala para una ocasión especial. Celeste lució un vestido de ensueño negro con encaje y corte asimétrico. Por su parte, Michel fue súper elegante con un traje negro, pero sin corbata, dándole un toque descontracturado.

La polémica reacción de Celeste Cid tras su repentina separación de Abril Sosa

Ante la repentina ruptura, Celeste Cid recurrió a sus redes sociales para expresar su dolor y dejar entrever que la separación no fue en buenos términos. La actriz compartió en sus historias de Instagram un fragmento de la canción "Awch" de Ángela Torres, donde se aborda el tema de la desilusión sentimental.

"Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición", reza la letra de la canción que eligió Cid para plasmar sus sentimientos tras el quiebre con Sosa.

La situación se agravó aún más cuando ambos protagonistas decidieron dejar de seguirse en las redes y eliminar todas las publicaciones románticas que compartían en sus perfiles, dejando claro que la separación no fue amistosa.

Pero la actriz no se detuvo ahí. En otra historia de Instagram, compartió el significado de la palabra "sanar", sin mencionar directamente la ruptura, pero dejando que sus seguidores lo vincularan con su reciente historia de amor. La placa rezaba: "Sanar: reconciliarse con la realidad". Además, acompañó la imagen con la frase "Más 2023 no viene", seguida de un corazón.