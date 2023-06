Santi Maratea compartió una serie de videos en sus redes sociales ante sus 4 millones de seguidores para explicar la "irregularidad" que se señaló en la colecta para liberar al Club Atlético Independiente de su millonaria deuda.

El joven primero se mostró indignado por la medida de la Inspección General de Justicia tras declarar su última colecta como "irregular e ineficaz", y después apuntó sin filtros contra la prensa y en especial contra Rolando Graña tras hablar de este asunto.

Maratea enfrentó a la medida de la Inspección General de Justicia.

En sus historias, Santi le dedicó una chicana al periodista: "Un chabón me acaba de poner: ‘Che, atendelo a Graña (Rolando)’. ¿Quién es Graña? No sé quién es, pero seguro tiene algo que ver con la migraña”. Después comenzó a explicar que realizó el fideicomiso en Neuquén: “No hay nada que lo una con Capital, por lo tanto, no deberíamos inscribir al fideicomiso en IGJ. Sin embargo, nos presentamos de buena voluntad”.

En ese contexto, Santiago aseguró que la "irregularidad" que señala el organismo se trata de un retraso de dos días en la entrega de ciertos papeles. “Nos retrasamos redactando la adenda (complementos añadidos) que va con el fideicomiso en la inscripción. Y lo presentamos el 31. Esos dos días de demora es la irregularidad, que ya está subsanada, porque ya presentamos el fideicomiso”, cerró desde sus historias.

¿Qué señaló la Inspección General de Justicia?

La declaración oficial dice: ''Declarar ineficaz e irregular, respecto de la Inspección General de Justicia, la inscripción del contrato del 'Fideicomiso Maratea Rojo Gogo', efectuada con fecha 21 de abril de 2023 por ante el Registro Público de Contratos de Fideicomiso del Colegio Público de Escribanos de la Provincia de Neuquén".

Y cierra el comunicado de la siguiente manera: "Encomendar, al Departamento de Asuntos Judiciales de esta Inspección General de la Justicia, en forma urgente, la promoción, ante el fuero competente, de una acción judicial tendiente al nombramiento de un interventor judicial, en carácter de 'interventor informante y controlado', para que proceda a comunicar a esta IGJ y al Juzgado Interviniente el estado de los actos de administración y demás acciones realizadas y/o a realizarse a futuro por el Sr. Santiago Maratea, o quien lo reemplace en el ejercicio de sus deberes contractuales asumidos en su calidad de Fiduciario, en el marco del Contrato de Fideicomiso denominado 'Fideicomiso Maratea Rojo Gogo'.''.