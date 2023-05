Crece como bola de nieve la polémica por los recortes y los cambios que El Trece está haciendo sobre Argentina Tierra de Amor y Venganza 2, ATAV 2, la ficción de Polka con la que el canal intentó mejorar el rating y no lo consiguió.

Esta noche en LAM abrieron el debate sobre un posible final anticipado debido al poco éxito que tuvo esta segunda temporada de ATAV 2. Sumado a esto, está la inconformidad de varios de sus actores manifestada en las redes sociales por los cambios de horia, los recortes de las escenas, y otros cambios que han hecho en la tira.

“Pese al hermetismo en los medios por parte de los protagonistas, los críticos de estos cambios forzados aseguran que así se desorienta al público. Según su visión, quedaría expuesta la idea de que las autoridades están acelerando la historia para poder finalizarla antes de lo previsto. ATAP 2 ¿Final anticipado?”, expusó LAM.

Ángel de Brito reveló cuál es la queja principal que tienen los actores que están atacando a ATAV 2 en las redes: "Lo que empezaron a notar los actores y el público también, es que la novela duraba menos. Pero, también veían que habían escenas fundamentales de la trama que habían desaparecido".

Juan Ignacio di Marco, el galán de historia había dicho: "En un futuro, a ATAV 2 se le dará el valor que merece".

Por qué no funcionó ATAV 2 según el análisis de Ángel de Brito

Según explicó el presentador de LAM, el cambio de horario, la reducción del tiempo al aire por día, y las quejas en redes sociales ayudó para que la ficción de Polka terminara de caer: "Los actores más jóvenes, lo que tiene más preponderancia historia de la dictadura y principios de la democracia que se cuenta en la historia, empezaron a notar que habían escenas fundamentales para la trama que se habían grabado y no se emitieron".

"Apenas empezó la novela, lo primero que percibió el canal era que había mucho cuestionamiento por el argumento de la historia sobre la dictadura por el drama que esto generaba entre la gente. Cuando vieron eso más el rating que no era el que esperaban, pusieron editores que no pertenecen a Polka, que no son de Adrián Suar y de la productora a reeditar la novela”.

De Brito remarcó que los nuevo editores de ATAV 2, no eran editores de ficción, lo que habría sentenciado el debacle de la novela.

