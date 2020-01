A un mes de la muerte de Santiago Bal, Fede sorprendió con una reflexión

View this post on Instagram

Por suerte soy de los que no me quedo con nada adentro. Siempre fui de los que dije lo que pensaba. Soy de los que manifiesto amor a los que mas quiero. Por eso te pregunto: ¿Hace cuánto que no le decís te quiero a tu viejo? A esto nos invita a reflexionar rumbo al mar. A no perder tiempo. A día a día darle valor a los que queremos brindandoles nuestro afecto. Es muy fácil perdernos en la vorágine de la rutina y nos olvidamos de lo importante que es sabernos queridos y hacerle saber a los que queremos cuanto los queremos. Porque hoy están y mañana no. No pierdas el tiempo. Eso no lo recuperamos más. No te olvides de decir “te quiero”.