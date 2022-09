Santiago Del Moro reveló el motivo por el que no se quiere casar

Santiago del Moro está en pareja con María José Sánchez desde la adolescencia y son padres de tres nenas: Catalina, Amanda y Santa, de casi 5 meses.

En la tarde de este domingo, el conductor abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de sus Historias de Instagram y se pudo saber un poco más de su vida privada, que la mantiene con un perfil muy bajo.

Una de las consultas que le hicieron a Santiago del Moro fue por qué no se quiere casar. Y la respuesta del conductor fue: "Estamos bien así", junto a un corazón y una foto con su pareja.

De esta manera, quien condujo MasterChef, dejó claro que no tiene en sus planes pasar por el Registro Civil.

Luego, otro seguidor le preguntó a Santiago del Moro cuál es su signo y el de María José Sánchez. El presentador respondió con una foto dándole un beso a su mujer: "De acuario y María de Géminis".

Así empezó la historia de amor de Santiago del Moro y María José Sánchez

La pareja se conoció en Tres Algarrobos, el pequeño pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires, y ella se convirtió en una de las compañeras que lo sostienen en medio de la vorágine de la radio (conduce El Club del Moro, por la 100) y Gran Hermano que está próximo a comenzar.

"Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante", dijo Santiago del Moro en una anterior entrevista. "María no tiene el “qué lindo” o el “qué bueno” fácil. Es estricta y dura de persuadir. Todo lo que me diga siempre será genuino", aseguró.