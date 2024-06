Martín Ku y Furia Scaglione protagonizaron una fuerte pelea en la casa de Gran Hermano luego de que la participante más polémica tratara a Marisol, la novia del "Chino", de "Falluta". Al ver el video en vivo, Santiago del moro decidió marcar su postura tras el acalorado ida y vuelta.

Recordemos que todo comenzó cuando los participantes del reality se reunieron en el SUM para poder debatir qué familiar abandonaría la casa más famosa del país. "Me encantaría que se quede Mari, pero si ustedes no quieren no pasa nada”, explicó el joven a sus compañeros.

Al escucharlo, Juliana decidió explicarle sin filtros y de mala manera por qué no quería que continúe su novia: “No, no quiero, porque veo que con mi hermana se lleva como el ojete... y me mira con caras que no me gustan porque es una actriz del ojete...”, y sumó: "Si no le gusto porque tiene envidia de quien soy no es mi problema”.

Martín Ku se mostró muy indignado y le retrucó a su compañera: "Mari te va a tener envidia, justo, sí". Por último, Furia Scaglione, con su particular personalidad, expresó al aire: “No quiero perder el aislamiento. Que me miren todos con buena cara. Quiero que María se vaya. Afuera. Estoy harta de la gente falluta”.

La reacción de Santiago del Moro tras la pelea de Martín Ku y Furia Scaglione

Al ver el tape de la discusión en el Debate del ciclo, el reconocido conductor no escondió su indignación ante una particular actitud del Chino y expresó: "No recuerdo que se parara así, se paró muy mal... muy mal".

Sin embargo, este comentario de Santiago del Moro tras la pelea de Martín Ku y Furia Scaglione generó una gran polémica en las redes sociales, donde recibió comentarios como: "Se ve que tiene memoria selectiva”, “¿Cómo no se indigna con la pelada?”, y “Se olvidó cuando Furia le gritó cara a cara a Mauro”.

J.C.C