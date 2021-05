Una actriz de “Grey’s Anatomy” se suma al regreso de “Sex and the City” 

La actriz y cantante Sara Ramírez, será el primer personaje de genero no binario en la franquicia de Sex and the City para la miniserie “And Just like that” que prepara HBO. Después de 17 años del último capítulo, la producción anuncio la inclusión de la interprete mexicana – estadounidense, quien llegará para dar diversidad a la nueva historia, con un personaje que trae muchas sorpresas.

La cirujana ortopédica Callie Torres en Grey’s Anatomy, dio vida a una mujer que era parte de la comunidad LGTBQ y ahora encarnará un rol relacionado con este nuevo papel. Sara Ramírez se une a la famosa Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte) para contar una nueva historia que se remonta a las experiencias vividas y la amistad entre estas mujeres a sus 50.

La actriz de 45 años, sorprendió al refrescar su radical look tiñéndose el cabello de violeta azulado con un flequillo alto. En agosto de 2020 se declaró no binario, después de una década de vivir como bisexual. Ahora tendrá a un personaje en la ficción igual a su preferencia real de género.

En la serie encarnará a Che Diaz, un presentador de podcast no binario, con una gran personalidad que resume a una persona que no usa pronombres, con un “gran corazón” y destacado sentido de humor que encara el dia a día con una particular visión de la vida.

Sin fecha de estreno, solo se conoce que serán 10 capítulos de media hora cada uno.

FF