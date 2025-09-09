Susana Giménez confirmó su serie y les hizo un pedido especial a los guionistas

Susana Giménez confirmó que será la protagonista de una serie que repasará su vida y su carrera, sumándose así a la lista de ídolos populares como Diego Maradona, Sandro, Cris Miró y Fito Páez, quienes ya tienen sus biografías televisivas que muestran tanto sus comienzos como los momentos de gloria y los desafíos de la consagración.

La noticia se dio en la avant premiere de LOL, el programa de humor que la conductora presenta en Prime Video, durante un diálogo con el periodista Javi Ponzo. “Me convencieron. Al principio decía que no, pero fue hace tanto. En ese momento yo dije ‘no quiero contar todo, no me gusta’. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo, viste...”, confesó la diva, dejando entrever que el momento para compartir su historia finalmente llegó.

Susana Giménez

El pedido especial de Susana Giménez a los guionistas de su serie

Lejos de que sea una biografía escrita por terceros, Susana aclaró que quiere involucrarse directamente en la construcción del guion. “Lo que quiero es sentarme con los guionistas”, explicó, anticipando que sus experiencias personales serán la base para el relato. Al ser consultada sobre los momentos que deberían estar reflejados, respondió con el humor que la caracteriza: “Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya te ponés... Madurás, por decir algo elegante”.

Susana Giménez

Sobre la posibilidad de interpretarse a sí misma, la diva fue cautelosa: “No creo. Bueno, no sé. Capaz. No sé, no se habló hasta ahora. Es todo contado y después los guionistas van a empezar a trabajar y yo tengo que empezar a contar”, afirmó, dejando abierta la puerta a futuras decisiones.

Esta no será la primera vez que Susana aparece en una producción biográfica, pero sí marcará su debut como protagonista de su propia historia. Anteriormente, actrices como La China Suárez, Celeste Cid y María Campos la encarnaron en distintos proyectos, aunque la diva nunca quedó completamente conforme con esas interpretaciones.

Susana Giménez

Cabe recordar que en 2019 ya había surgido la idea de una serie sobre su vida, impulsada por Gustavo Yankelevich, con la particularidad de que la emblemática conductora quería que quien la interprete fuera una actriz desconocida. Sin embargo, el proyecto se suspendió en 2020 debido a la pandemia y a la decisión de la ella de no exponer ciertos aspectos de su vida. Hoy, cinco años después, Susana Giménez parece lista para abrir las puertas de sus memorias, con un enfoque más participativo y personal.

F.A