Wanda Nara adelantó su nuevo tema "Tóxica" y el look súper escotado encendió las redes

En medio del conflicto mediático y judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara vuelve a apostar por la música y se prepara para el lanzamiento de su próximo sencillo, “Tóxica”. Tras su regreso de México y Los Ángeles, donde estuvo grabando la segunda temporada de Love is Blind, la empresaria se mostró junto al rapero español Kaydy Cain y, ahora, se sabe que la aparición no era casualidad: ambos trabajaban en conjunto en esta nueva producción que promete dar que hablar.

WANDA NARA Y KAYDY CAIN

La canción, cuyo estribillo principal reza “Tóxica, tóxica, le gusta que yo sea una tóxica. Que lo ame y lo bloquee porque soy tóxica”, ya generó polémica y alimentó las especulaciones sobre su destinatario. Para muchos, está dedicada a Icardi, aunque no faltan quienes creen que también podría contener referencias a su vínculo con L-Gante.

El nuevo sencillo de Wanda Nara

El estreno del oficial del nuevo sencillo de Wanda Nara serpa el próximo 11 de septiembre en todas las plataformas digitales, y contará con la colaboración de Kaydy Cain, un referente de la música urbana española. La producción está a cargo de Negro Dub, uno de los nombres más reconocidos de la escena.

El videoclip, del que Wanda Nara compartió adelantos en Instagram, fue rodado en su residencia en Santa Bárbara y en galpones ambientados con estética callejera. Entre los elementos que resaltan, aparecen plásticos transparentes cubriendo las paredes, luces verdes, cintas de “precaución” y graffitis que refuerzan el concepto de toxicidad.

Estilismo audaz de Wanda Nara en Tóxica

Fiel a su estilo, Wanda Nara apostó por un vestuario que mezcla sensualidad y lujo. En el videoclip luce un catsuit negro engomado, con un profundo escote, stilettos a juego y accesorios maximalistas. En otras escenas aparece con un conjunto denim firmado por Louis Vuitton, con brillos y bordados en pedrería.

Kaydy Cain también suma su impronta al clip con un look urbano, torso descubierto y cadenas doradas, protagonizando escenas a los besos con Wanda Nara que ya dieron de qué hablar en redes sociales. En menos de un día, el adelanto del tema superó los 100 mil “me gusta” y recibió comentarios de apoyo de sus seguidores, entre ellos su hermana Zaira Nara, quien celebró: “Seeeeee tu tema”.