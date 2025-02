A tres años de que Gustavo Martínez se quitase la vida en el mítico departamento de Belgrano, que supo atesorar sus mejores recuerdos con Ricardo Fort, salieron a la luz chats que comprometen a los familiares del Comandante.

El personal trainer habría mantenido un vínculo estrecho con el periodista Juan Etchegoyen en 2021 y este último se encargó de dar a conocer la presunta conversación que tuvo con el gran amor de Ricardo Fort.

El novio del Comandante murió el 16 de febrero de 2022, pero un año antes habría tenido una presunta comunicación vía WhatsApp con Juan Etchegoyen. El conductor del ciclo Mitre Live, dio a conocer cuáles habrían sido una de las últimas palabras del fisicoculturista a tres años de su fallecimiento. “Tres años sin Gustavo Martínez y hay mucho que decir…”, comenzó relatando el presentador.

“Ustedes saben que el domingo pasado se cumplieron tres años sin Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y ex tutor de Felipe y Marta, los hijos del empresario. Yo hoy quiero hablar de Gustavo con pruebas que van a hacer ruido porque todo lo dejó escrito”, señaló. "La realidad es que en su momento los sobrinos de Gustavo estaban indignados y denunciaban que la familia Fort había abandonado a su tío”, analizó sobre el suicidio de Martínez en 2022.

Los sobrinos de Gustavo Martínez luego de la muerte de su tío iniciaron acciones legales contra la familia Fort por maltratos psicológicos que habrían inducido al entrenador a tomar la drástica decisión de quitarse la vida.

Paloma, Eduardo y Jorge Fort se habrían enemistado desde el inicio del romance con la pareja de su hermano, y desde allí habrían tenido lugar las constantes rispideces con Gustavo Martínez.

Los chats de Juan Etchegoyen corresponden a septiembre de 2020 y abril de 2021, en ellos Gustavo le habría confesado los malos tratos que él recibía por parte de la familia de su pareja.

“Estoy mal porque no puedo trabajar, yo soy profe de Educación Física y desde marzo (2020) no puedo trabajar y me tiene mal. Un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta, yo vivo en la casa de Fort porque soy el tutor de sus hijos, pero me siento mal por no poder hacer lo que me gusta”, leyó Etchegoyen sobre el texto que le habría enviado el personal trainer.

A tres años de su muerte, se filtraron los chats de Gustavo Martínez en contra de la familia de Ricardo Fort. En ellos, les reclama sobre su situación económica y los posibles maltratos psicológicos que habría recibido por parte de la familia del Comandante. El entonces viudo, no solo era tutor legal de los hijos que tenía en común con el mediático sino que también poseía la patria potestad sobre los mellizos Marta y Felipe.

