Se reavivó el conflicto entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por sus hijas

Luego de la separación definitiva entre Cinthia Fernández y Matías Defedrico, el tema que conflicto que parece no tener paz, es la crianza y tenencia de sus hijas. En los últimos tiempos, la mamá de Charis, Bella y Francesca reclama que su ex pareja adeuda la cuota alimentaria y que es ella misma quien mantiene económicamente a sus hijas. Ahora hay otra situación que afecta la relación entre el ex futbolista y las niñas. La panelista no quiere que ellas pasen la nochebuena con su padre.

La noticia trascendió esta tarde, en el programa A la tarde, el conductor Luis Ventura aseguró que había una noticia de último momento y le cedió la palabra al periodista Lucas Bertero. "un nuevo escándalo involucra a Cinthia Fernández y Matías Defederico" tituló el panelista antes de dar la información. "Cinthia Fernández no quiere que sus hijas pasen la noche, o pernocten en la casa de su padre, Matías Defederico" agregó Bertero.

En el programa "A la tarde" el periodista Lucas Bertero contó los motivos de Cinthia Fernández.

El periodista afirmó que Cinthia Fernández tiene suficientes motivos para no querer que sus hijas pasen las fiestas navideñas con el ex jugador. Al ser consultado, Bertero sostuvo que "la Navidad pasada hubo gente en una fiesta que no sería del agrado de Cinthia" pero sin nombrar quiénes son esas personas que la panelista no quiere.

Para aclarar lo sucedido el año pasado que tanto molestó a Fernández, la periodista Cora Debarbieri contó los detalles de aquél suceso: "Cinthia relató un momento delicado que tuvo que pasar, en las fiestas del año pasado, porque quería comunicarse con sus hijas y no podía. También se habló que había mucho alcohol, en la cena donde estaba Matías Defederico, con el que era su pareja y había que manejar de por medio". Debarbieri contó que, debido a esa situación y por la preocupación que sintió, Cinthia Fernández fue a la casa de Tamara Álves, esposa de un amigo de Defederico, y para buscar a sus hijas.

Meses atrás, Cinthia Fernández contó que Defederico debe muchos meses de cuota alimentaria.

Hasta el momento, Cinthia Fernández no habló respecto al tema. Sí se sabe que aún continúa el reclamo de la panelista ante la justicia, por la falta de pago de lacuota alimentaria por parte de Matías Defederico. En noviembre pasado, la Justicia embargó la cuenta del ex jugador por 2 millones de pesos. Fernández aseguró que la deuda total ronda entre los 12 y 15 millones de pesos.