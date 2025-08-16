Se supo el motivo por el que Ale Sergi se separó de su novia, Cintia Bustamante

Ale Sergi, líder y vocalista de Miranda!, atraviesa un momento personal delicado tras confirmar su separación de Cintia Bustamante, la DJ cordobesa conocida artísticamente como La Cintia, con quien mantuvo una relación de bajo perfil durante diez años. La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito en LAM y generó repercusión inmediata.

El motivo por el que Ale Sergi se separó de su novia, Cintia Bustamante

Según informó el periodista, la ruptura se produjo en buenos términos y no estuvo marcada por conflictos ni terceras personas. El motivo principal habría sido el desgaste propio del tiempo y la distancia, factores que con los años hicieron que ambos decidieran poner fin a la relación. Ni Sergi ni Bustamante han realizado declaraciones al respecto.

La pareja se conoció hace una década, cuando Cintia se acercó a Ale durante un concierto de Miranda! en Córdoba para proponerle versionar una canción. Desde entonces, compartieron su vida y su pasión por la música, y su vínculo se consolidó con un “hijo” en común muy especial: su gato, considerado parte de la familia. Durante los años juntos, Sergi le dedicó canciones inspiradas en su historia de amor, incluyendo “Igual a nadie”, tema incluido en el álbum Nuevo Hotel Miranda! y escrito junto a Juliana Gattas.

Cintia Bustamante, por su parte, consolidó su carrera en la música electrónica, fundando su sello discográfico La Blue Label y creando la fiesta insignia La Blue Party, afianzando su nombre en la escena del tech house argentino.

Antes de su noviazgo con Bustamante, Ale Sergi mantuvo relaciones conocidas con Nieves Jaller y Andrea Rincón, así como un vínculo breve pero significativo con Juliana Gattas, con quien fundó Miranda!. En varias entrevistas, el intérprete también se expresó abiertamente sobre su sexualidad, desmintiendo rumores de que es homosexual.

Tras esta separación, Ale Sergi continúa con sus proyectos musicales, mientras Cintia Bustamante sigue desarrollando su carrera en la electrónica, demostrando que ambos mantienen su independencia y profesionalismo pese al fin de su relación.

AM