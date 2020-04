VIDEO |El romántico gesto de Sebastián Yatra con Tini Stoessel

La cuarentena obligatoria y el cierre de fronteras hicieron que Sebastián Yatra y Tini Stoessel no puedan verse. La pareja atraviesa un delicado momento debido a la distancia aunque el amor sigue más fuerte que nunca.

A pesar de los rumores de crisis y la aparición de terceras en discordia, un nuevo gesto de amor dejó a los fans de la pareja aliviados. La cantante hizo su propio cover de Falta amor, el nuevo tema de Yatra con Ricky Martin y el colombiano no dudó en mostrar su orgullo.

El colombiano compartió en su cuenta de Instagram esta versión del tema, que lanzó junto a Ricky Martin el pasado 26 de marzo, y acompañó con un romántico mensaje. "Gracias muñequita por esta versión tan hermosa”, dijo el músico y ella respondió: “Te extraño... Gracias a vos por regalarme esta canción tan linda”.

Días atrás, Tini se refirió a las versiones de crisis y descartó la separación. "Por ahora estamos juntos, pero no es fácil. Es algo que vamos a tener que hablar entre nosotros”, dijo en Cortá por Lozano.

“Siempre tuve relaciones a distancia. Siempre me pasó. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras", aseguró.