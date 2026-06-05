Pocos lo saben: el exitoso nuevo negocio de Juliana Awada que no tiene que ver con la ropa

Desde hace años Juliana Awada se consolidó como una de las empresarias más reconocidas de la industria de la moda. Su nombre está asociado a un estilo elegante, minimalista y atemporal que logró trasladar con éxito a cada una de las colecciones que llevan su sello. Sin embargo, más allá de la ropa, existe una faceta de su negocio que todavía muchos desconocen.

Juliana Awada

La diseñadora forma parte de una familia históricamente ligada al sector textil y su marca integra la estructura empresarial del Grupo Altatex. Dentro de ese universo comercial, Juliana Awada también desarrolló una línea de fragancias propia que busca trasladar la identidad de la marca a través de los aromas, complementando la experiencia estética que propone en cada una de sus colecciones.

Los perfumes de Juliana Awada: así es Cedro N°1

La fragancia insignia de la marca de Juliana Awada es Cedro N°1, un perfume de 100 ml que refleja a la perfección el concepto que caracteriza a la empresaria. Se trata de una propuesta fresca y sofisticada, con una salida floral que se combina con notas de cedro y almizcle, logrando un aroma delicado y elegante.

Así es Cedro N°1

El perfume fue pensado para transmitir una sensación de conexión con la naturaleza, uno de los elementos más presentes en el universo creativo de Juliana Awada. Su composición busca equilibrar frescura y calidez, manteniendo el perfil sobrio y refinado que distingue a la marca desde sus orígenes.

La alternativa amaderada que completa la colección de Juliana Awada

Además de Cedro N°1, la firma de Juliana Awada cuenta con una segunda propuesta llamada Sándalo. En este caso, la fragancia presenta una personalidad diferente, con un perfil más amaderado y una apertura vibrante gracias a la combinación de bergamota y lemongrass, dos notas cítricas que aportan frescura desde el primer momento.

Sándalo por Juliana Awada

Lejos de ser un emprendimiento independiente, las fragancias forman parte de la misma estructura comercial de la empresaria y se comercializan a través de sus locales y su tienda online. De esta manera, Juliana Awada continúa ampliando el alcance de una marca que nació vinculada a la indumentaria, pero que hoy busca ofrecer una experiencia integral donde la moda, el diseño y los aromas conviven bajo una misma identidad.