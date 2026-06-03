La deco estilo Japandi contemporáneo de Juliana Awada para su mesa de comedor: pequeños detalles con objetos útiles

Juliana Awada volvió a captar la atención de sus más de dos millones de seguidores en redes sociales al compartir imágenes de su exclusivo showroom. En las últimas horas, la empresaria compartió imágenes de este espacio tan personal para ella, en el cual se destacó una mesa de comedor ambientada al detalle, al cual sumó una serie de pequeñas piezas decorativas y objetos funcionales que reflejan su estilo. Con una propuesta que combina diseño, practicidad y elegancia, volvió a marcar el pulso de la tendencia en materia de deco para el hogar.

Juliana Awada apuesta por el estilo japandi contemporáneo para crear sus espacios

Juliana Awada se consolidó como una de las empresarias más seguidas y observadas en las redes sociales, donde comparte habitualmente aspectos de su estilo de vida, marcado por la elegancia, el diseño y el bienestar. A menudo, abre las ventanas a su comunidad digital donde muestra algunas de sus técnicas de decoración de interiores. En esta oportunidad, dejó ver la decoración de su mesa de comedor, diseñada para ofrecer un espacio práctico y armonioso, perfecto para trabajar durante varias horas.

Deco japandi contemporáneo de Juliana Awada | Instagram

En el carrusel de fotografías que difundió en su perfil de Instagram, la diseñadora no sólo resaltó a su “equipo de trabajo”, sino que, además, dejó al descubierto todos los elementos que no pueden faltar en su día a día. En la primera toma, se ven cuatro sillas y una mesa de madera circular con patas finas, inspiradas en las formas naturales de los troncos de los árboles.

Sobre la misma, se observan distintos objetos que combinan funcionalidad y estética. Entre ellos, una taza de cristal transparente con una infusión de té, una vela aromática encendida, una revista de diseño y su celular. Además, un florero con decenas de pimpollos de rosas rococó blancas aporta frescura al ambiente, mientras que un par de anteojos de lectura y dos libros de diferentes tamaños, cuidadosamente dispuestos, refuerzan el carácter práctico. Finalmente, a un costado se ubican dos soportes de madera que exhiben croissants, ideal para el momento en el que realiza una pausa.

Deco japandi contemporáneo de Juliana Awada | Instagram

El estilo japandi contemporáneo que eligió Juliana Awada

Pese a dar la sensación de que en esta mesa hay una acumulación visual, Juliana Awada apuesta por un estilo japandi contemporáneo. En otras palabras, al mirar por completo todo el escenario, se destaca la presencia de muebles modernos y cómodos con la presencia de una ambientación bajo la paleta cromática de tonos beige, neutros y en color madera. Asimismo, la presencia de líneas simples, materiales naturales y detalles naturales como los arreglos florales marcan el eje transversal a esta propuesta minimalista cálida, que fusiona la estética japonesa con la escandinava. Como telón de fondo, sobresale un panel de paño gris topo con forma curva que contiene algunas ilustraciones de diseño con fotos de modelos y colecciones fashionistas.

En otro plano, aparece la ex primera dama mirando su dispositivo móvil vestida con un look en sintonía con la colorimetría del lugar. Utilizó un jean azul oscuro de líneas rectas y anchas, junto con un par de botas de terminación en punta y taco aguja color marrón intenso. Completó el estilismo con un buzo holgado de caída liviana, cuya parte frontal llevó sutilmente dentro del denim, aportando un aire relajado, moderno y descontracturado al conjunto. Respecto a los asientos, colocó en el respaldo de uno de ellos su abrigo de piel sintético junto con su cartera; ambos en un color marrón chocolate.

Deco japandi contemporáneo de Juliana Awada | Instagram

Con esta nueva publicación donde muestra su showroom, Juliana Awada deja en claro que nada está librado al azar y que el estilo es parte esencial de su forma de vida. Elige el estilo japandi contemporáneo como una estética que atraviesa y unifica sus espacios, trascendiendo en los distintos lugares que habita. En esa búsqueda de armonía entre lo simple, lo funcional y lo natural, construye una identidad visual coherente que se mantiene constante más allá de cada entorno.