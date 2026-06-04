Entramos a la habitación de Úrsula Corberó y el Chino Darín: estilo japandi, decoración serena y un rincón para su bebé, Dante

Úrsula Corberó y el Chino Darín mostraron cómo su habitación se distingue por la simplicidad y el equilibrio, donde cada detalle responde a una elección consciente. Este ambiente se convierte en un ejemplo de cómo la luz y las líneas minimalistas pueden dialogar con la arquitectura clásica. Como resultado, la pareja consiguió un espacio que transmite calma, adaptándose a su rutina y a las nuevas etapas que enfrentan en la vida.

Estilo japandi y decoración serena: La increíble habitación de Úrsula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Úrsula Corberó y el Chino Darín sorprendieron con un espacio que refleja la esencia de su hogar en Barcelona, donde la arquitectura original convive con una estética contemporánea. El dormitorio se presenta como un ambiente sereno, con detalles que combinan tradición y modernidad, y que se integran de manera armónica en cada rincón. La propuesta se sostiene en una filosofía clara de respetar el estilo clásico con diseños actuales.

Úrsula Corberó y el Chino Darín

La propiedad que comparten la pareja de actores está ubicada en la Vila de Gràcia, un barrio bohemio y cultural en el corazón de Barcelona. El edificio conserva rasgos clásicos como techos altos con molduras, chimeneas que funcionan como puntos focales. Ambos decidieron que evitarían colgar objetos en las paredes para que la construcción conserve su protagonismo. Esa elección marca la filosofía que atraviesa cada rincón de la residencia.

El suelo hidráulico es el gran protagonista de la habitación de Úrsula Corberó y el Chino Darín. Según se conoció, es un revestimiento artesanal compuesto por cemento, arena, polvo de mármol y pigmentos, desplegado en un patrón geométrico, convirtiéndose en el eje de la decoración. La combinación de los colores blanco, azul y tierra en el piso se destaca entre los detalles en tono neutro del resto del cuarto.

La habitación de Úrsula Corberó y el Chino Darín

La paleta de colores que eligió la pareja remite a la tradición mediterránea, evocando cerámicas y azulejos históricos reinterpretados en clave contemporánea. La neutralidad del resto de la decoración refuerza esa idea. Entre los pocos objetos que acompañan la cama se encuentra un espejo de estilo japandi y una lámpara de pie geométrica de papel. Se trata de la Akari UF3-Q, diseñada por Isamu Noguchi en 1951, considerada una escultura de luz que transforma la electricidad en una iluminación cálida y serena.

El rincón de Dante, el bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín, respeta el estilo minimalista de la habitación

El armario de Úrsula Corberó y el Chino Darín, que se destaca por sus puertas de molduras clásicas, se integra a la pared blanca, replicando el lenguaje arquitectónico del edificio. El almacenamiento se oculta, reforzando la idea de orden como única decoración. La cama matrimonial ocupa el centro del ambiente, con textiles orgánicos y una funda de edredón con líneas abstractas, aportando un aire moderno y elegante.

La habitación de Úrsula Corberó y el Chino Darín

La llegada de Dante, el hijo de la pareja, se incorporó al dormitorio sin alterar la identidad del espacio. La cuna de madera de nogal, modelo Stokke Sleepi V3, se sumó respetando la paleta neutra y el equilibrio visual. El diseño de este mobiliario es de inspiración escandinava y dialoga con el suelo y el armario, integrándose de manera natural. La alfombra bajo la cama refuerza la conexión entre los mosaicos, creando continuidad visual.

Las cortinas de lino completan la propuesta de la habitación de Úrsula Corberó y el Chino Darín. Este material aporta textura y calidez sin necesidad de estampados, sumándose al vocabulario natural que domina toda la casa. La elección de textiles simples responde a lo que los interioristas llaman “deco serena”, reflejándose por la forma en la que cada elemento cumple una función clara y descansando la visual en el orden y la armonía.

La habitación de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Úrsula Corberó y el Chino Darín mostraron cómo su habitación refleja la esencia de su hogar en Barcelona, donde la arquitectura clásica se combina con una estética contemporánea. Este espacio se distingue por la serenidad de sus líneas, la elección de sus materiales y la integración de detalles que respetan la historia del edificio. Cada elemento responde a una intención de mantener equilibrio entre estilo y practicidad.

VDV