Selena Gomez anuncia su retiro de las redes sociales, tras pelearse con la esposa de Justin Bieber: “Estoy demasiado grande para esto”

Selena Gomez estuvo durante los últimos días más activa en redes de lo habitual. Sin embargo, esto duró poco, ya que anunció que se alejaría de las plataformas por un tiempo. La cantante, que suele tomarse esto tipo de descansos frecuentemente, confesó que las polémicas en las que se vio envuelta dentro de TikTok ya le estaban comenzando a afectar.

Para recapitular, la cantante de “Good For You” mostró su apoyo a Taylor Swift, comentando en un video de la red social china en el que se mostraba a Hailey Bieber burlándose de la rubia. “Lo siento mucho, mi mejor amiga es y continúa siendo una de las mejores en su juego”, comentó Selena, en defensa de Swift.

Luego, la artista se vio involucrada en otra polémica, esta vez con Kylie Jenner. Resulta ser que Selena compartió un TikTok propio en el que confesaba que se había “’laminado’ las cejas más de la cuenta por accidente”, y aparentemente la joven empresaria se burló de ella en unas historias en su Instagram posteriormente, compartiendo unas fotos de sus cejas y añadiendo el texto: “¿Esto no es un accidente?”.

Selena Gomez.

De todas maneras, Jenner habló al respecto y aclaró que su intención no era atacar a Selena y que no estaba al tanto de sus posteos en TikTok, considerando que todo era innecesario. La cantante coincidió con ella y reiteró que era ridículo.

Sin embargo, estas disculpas y aclaraciones no fueron suficientes para Selena Gomez, que aun así decidió retirarse de las redes sociales y despejar su mente de este tipo de dramas. La cantante compartió el anuncio a través de su cuenta de TikTok, que luego desactivó.

“Estoy muy feliz, me siento bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo y no podría estar más feliz. Estoy bien. Me encanta cómo soy, no me importa si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me voy a tomar un descanso de las redes sociales, porque todo esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto, así que… ¡Pero los quiero mucho! Y los voy a ver más temprano que tarde, yo solo… solo voy a tomarme un descanso de todo”, explicó en un video. Aunque no confirmó su fecha de regreso, se espera que sea dentro de poco, dado que la cantante disfruta mucho conectar con sus fans a través de las distintas plataformas.

H.O