Conmoción en mundo de la actuación: a sus 80 años, falleció Selva Alemán

La reconocida y experimentada actriz de teatro, cine y televisión, Selva Alemán, falleció en la jornada de este martes y causó un profundo dolor en quienes tuvieron el agrado de compartir escenario o ficción con ella, pero sin dudas que es una noticia muy dolorosa para Arturo Puig, actor y su compañero de vida.

El lunes 26 de agosto se la había visto junto al amor de su vida. Lo acompañó a los Premios Sur y esto es lo que más impacta en aquellos colegas, amigos, familiares y fanáticos que seguían las producciones en las que participaba.

Selva Alemán y Arturo Puig, un amor que perdurará en la memoria de muchas personas

El asombro generado en el mundo de la actuación es tan grande debido a que recientemente se mostraba con mucha vitalidad y acompañando a Arturo Puig como durante la gran parte de toda su vida. Pero lo cierto es que se confirmó el fallecimiento de Selva Alemán.

"Confirmar el fallecimiento de nuestra querida amiga, nos embarga de una pena indescriptible. Murió Selva Alemán. Sin más palabras", fueron las palabras que escribió la cuenta oficial del Multieatro Comafi, propiedad de Carlos Rottemberg.

Selva Alemán era una mujer muy querida en el mundo de la actuación gracias a su transparencia y forma de ser. Junto a Arturo Puig supieron vivir grandes momentos. Recientemente ambos pasaron por +CARAS, segmento de entrevistas de CARAS TV que conduce Héctor Maugeri.

La pareja que llevaba 50 años desde que se enamoraron y decidieron pasar el resto de sus vidas juntos hace un mes estuvo presente en los estudios del exitoso programa. “Somos de hablar mucho, nos decimos todo”, expresó la actriz respecto a la buena comunicación que mantenía con su pareja.

“El primer encuentro fue un amor a primera vista. “Cuando nos dimos la mano, sentí que me reencontraba con alguien de mi familia. Nos conocimos en el ensayo. No lo había visto nunca, pero me parecía que lo conocía de toda la vida”, confesó Selva Alemán sobre el amor que mantenía con Arturo Puig.

Ambos se conocieron trabajando y con una vida establecida. Pero el amor fue más fuerte y los llevó a tomar la decisión de separarse de quien por entonces eran sus parejas para ponerse afrontar el sentimiento que ambos los movilizaba. “Yo fui la primera que se separó. Pude blanquear todo”, expresó Selva Alemán y luego Arturo Puig profundizó: "Mi mujer no se lo esperaba. Yo tenía hijos chicos. Era un tema”.

Estar 50 años en pareja no es fácil para nadie, pero pese a los idas y vueltas supieron resolver y siempre estuvieron juntos a la par. "En 50 años tuvimos crisis muy agudas. Yo hacía la valija y me iba", confesó ella ante la atenta mirada y escucha de Héctor Maugeri. En esta sintonía, su marido manifestó que él también se fue, pero esbozando una sonrisa y bromeando soltó: "Me he ido menos".

