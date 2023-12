Hace unos días, Silvina Escudero reveló que atraviesa un mal momento desde sus redes sociales con varias frases y algunos videos. Sus seguidores comenzaron a sospechar que la actriz estaba en medio de una crisis matrimonial con Federico.

Ahora, Escudero rompió el silencio en una nota con Ciudad Magazine, pero no dio demasiados detalles de lo que le ocurre, ya que explicó que no se siente preparada para hablarlo: “No estoy pasando un buen momento como para poder hablarlo”.

A pesar de esto, Silvina se mostró muy esperanzada y llevó tranquilidad a sus seguidores al contar que se encuentra bien acompañada: “Mis amigos y todos me dicen que me explaye cuando me sienta fuerte, que confían en que lo voy a superar”.

Imagen reciente de Silvina Escudero.

Por último, Silvina Escudero compartió que le cuesta atravesar esta situación porque no le suele pasar: “Es raro verme así porque soy muy perseverante y divertida. Pero ya pasará el dolor, o se apaciguará”.

Qué dijo Silvina Escudero sobre su supuesta crisis matrimonial

Para cerrar la nota, la actriz decidió ser categórica sobre las versiones de crisis con Federico, con quien lleva casi ocho años de relación, y negó los rumores sin filtros. Además, Silvina aseguró que su esposo la está acompañando en este difícil momento.

Silvina Escudero junto a Federico.

Cuando le preguntaron si todo estaba bien con Federico, Silvina Escudero respondió: "Obvio", y luego agregó para no dejar lugar a dudas: "Está acá conmigo ahora. Esto lo atravesamos juntos".

J.C.C